Перекази до України безкоштовні: стало відомо, які сюрпризи підготували польські банки для наших біженців

У Польщі банки продовжили дію спеціальних пропозицій для громадян України. Йдеться про скасування комісії за обслуговування рахунків та карток, зняття готівки з усіх банкоматів у країні та за кордоном, у тому числі в Україні, повідомляє bankier.pl. Про дане рішення вже заявили банки PKO Bank Polski, Bank Pekao, Santander та VeloBank. Точних даних про те, скільки клієнтів з України обслуговують банки, немає. Навесні минулого року експерти підрахували, що їх було до мільйона. Не виключено, що сьогодні їхня кількість становить близько 1,5 мільйона.

«VeloBank скасовує щомісячну комісію для платіжних рахунків, відкритих у злотих та інших валютах: EUR, USD, GBP, CHF, також не стягується комісія за обслуговування картки. Крім того, українці можуть безкоштовно вносити готівку у відділеннях банку на платіжні рахунки, відкриті банком на користь громадян України в злотих та іноземній валюті, а також знімати з цих рахунків. Українці можуть безкоштовно користуватися пристроями самообслуговування для поповнення та зняття коштів. Вихідні перекази в Україну також є безкоштовними. До кінця червня акційна пропозиція діє також у PKO Bank Polski. Громадяни України можуть відкрити PKO Konta Bez Granic безкоштовно для обслуговування рахунку протягом 12 місяців з дати відкриття рахунку. Вони також можуть відкрити рахунок компанії. Крім того, банк скасував комісію за швидкий переказ до „Кредобанку“ та за замовлення звичайного закордонного переказу до будь-якого банку в Україні».

У банку Santander акційна пропозиція діє до кінця квітня 2023 року. Банк пропонує безкоштовний особистий рахунок з пакетом послуг для громадян з-за східного кордону. Він також не стягує комісію за вихідні та вхідні перекази до/з банків в Україні. У BNP Paribas клієнти можуть безкоштовно відправляти перекази в Україну (до кінця березня), а ті, хто користується картками «Укрсиббанку», можуть знімати готівку в банкоматах у Центрах обслуговування клієнтів BNP Paribas Банку, а також у пристроях мережі «Планета готівки» та Euronet без комісії.

Тим часом незабаром на польському ринку може дебютувати онлайн-банк з України — Stereo. У додатку можна буде оплачувати послуги, здійснювати перекази в Польщі, Україні та за кордон на номер картки, друзям зі списку контактів або на номер рахунку. Картки можна буде додавати до Apple та Google Pay, а для абонентів стерео+ будуть доступні цікаві додаткові сервіси. Як тільки банк запрацює, клієнти також зможуть користуватися кредитами.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, чому українцям необхідно отримати в Польщі «Карту побиту».

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