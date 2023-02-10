Українцям у Польщі дозволили їздити з простроченими посвідченнями водія до кінця 2023 року

В Польші знов подовжили термін використання українцями прострочених водійських посвідчень — права вважатимуться дійсними до 31 грудня 2023 року.

Як повідомляють у Головному сервісному центрі МВС України, всі громадяни, які в’їхали на територію Польщі автомобілем на державних реєстраційних номерних знаках та мають свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, видане в нашій країні, можуть вільно пересуватись по території Республіки до 31 грудня 2023 року без виїзду на територію України.

Це положення стосується всіх громадян України, які легально перебувають на території Республіки Польща — зокрема й тих, які перебували на території РП до 24 лютого 2022 року.

Читайте також: Українські консульства в Польщі: на яку допомогу від них можна розраховувати і як зв’язатись (телефони)

У МВС нагадали, що на території Польщі українці можуть обміняти національні права на такі ж українські посвідчення водія у 4 центрах:

Варшава, 02−222, Aleji Jerozolimskie, 179 (ТРЦ «Blue City», 2 поверх);

Гданськ, 80−309, Aleja Grunwaldzka 415;

Краків, 31−154, Pawia, 5 (ТЦ «Galeria Krakowska», 2 поверх, вхід з паркінгу сектору С);

Вроцлав, 54−118, Aleja Śląska (Tarczyński Arena).

Нагадаємо, що в Україні змінився алгоритм отримання водійських прав. Тепер після навчання в автошколі спочатку сдається теоретичний іспит у сервісному центрі МВС, і лише після цього майбутній водій освоює практичні навички водіння та вдруге складає іспит у МВС.

Фото Pixabay

51

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram