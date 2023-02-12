«Війна прискорила процес»: патріот Сергій Стаховський розлучається з дружиною-росіянкою

Колишній капітан збірної України з тенісу Сергій Стаховський, який обороняє рідну країну на фронті в гарячій точці, повідомив про те, що розлучається зі своєю дружиною Анфісою Булгаковою, що народилася в Сибіру та має російське громадянство.

«Я досить самотня людина, мені комфортно одному, — відверто розповів Сергій Стаховський в інтерв'ю Youtube-каналу Ukrainian Witness. — Під час перших місяців війни спілкувався найбільше із сім'єю, бо я був у Києві, а вони в Білогородці. Спілкувався з дітьми, із дружиною, бо тоді ще намагався якось усе влаштувати. Розповідав, що тут такий п… коїться, вибачте за таке слово. А те, що вони там живуть у якомусь нормальному середовищі, не означає, що все так виглядає в Україні. Бо тут зовсім інакше: люди втрачають дітей, батьків, сім'ї.

Моя колишня дружина родом із Сибіру, Кемерова. Війна прискорила розлучення. Показала біле та чорне. Тут ти чи живий, чи мертвий. Ще буває поранений. Тут немає такого, що можна зробити якусь політику, якимось чином домовитись. Все дуже просто та іноді дуже страшно.

Шкода дітей. Я все життя був певен, що ніколи такого не зроблю. Тут мені з якогось боку соромно, бо це буде найбільший удар для моїх дітей".

Зазначимо, що Стаховський одружився з Анфісою Булгаковою у 2011 році. У шлюбі пара виховувала трьох дітей — 8-річну Таїсію, 7-річного Никифора та 3-річного Алекса.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Сергій Стаховський завітав до школи Бахмута та показав наслідки «руського миру».

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