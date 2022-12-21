Екскапітан збірної України навідався до школи Бахмута та показав наслідки «руського миру» (фото)

Колишній капітан збірної України з тенісу Сергій Стаховський, який емоційно звернувся до президента ФІФА Джанні Інфантіно з приводу війни в нашій країні, відвідав у багатостраждальному Бахмуті, що на Донеччині, одну з місцевих загальноосвітніх шкіл.

Точніше — ті руїни, які залишив по собі «руський мир» від закладу, де ще 23 лютого навчалися діти. «Ніколи не пробачимо. Вкрадене дитинство», — підписав спортсмен під промовистими знімками на своїй сторінці в Instagram.

Зазначимо, що Стаховський захищав рідну землю від окупантів практично від самого початку повномасштабного вторгнення, але на початку травня тенісист повідомив, що його перевели в резерв і він поїхав до Будапешта, де проживав останнім часом. Як бачимо за останніми фотографіями, Сергій усе ж таки повернувся на Батьківщину та продовжує відбивати атаки рашистів на Україну.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Стаховський нещадно розкритикував Усика за бій-реванш із Джошуа.

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