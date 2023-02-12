Поляки стали гірше ставитися до українських біженців: у чому причина

Опитування Варшавського університету та Економіко-гуманітарного університету у Варшаві показало, що ставлення поляків до українців, які виїхали до цієї країни після початку повномасштабної війни, погіршилося. Про це пише Rzeczpospolita.

Різниця щодо українців стала помітною на тлі результатів першого аналогічного опитування, яке проводилося наприкінці квітня 2022 року.

«Результати, які ми отримали зараз, дуже здивували. Ми виявили новий феномен — ефект, який ми назвали Дисонансом позитивного ставлення. Це явище стосується соціального сприйняття біженців з України», — заявив Роберт Станішевські, керівник дослідницького відділу Варшавського університету.

Він додав, що результати опитувань показують, що позитивне ставлення поляків до українців та допомоги їм переважно військової практично не змінилося з початку війни.

Однак на додаткові питання «Чи змінилося ваше ставлення до біженців з України за останні 6 місяців, тобто з червня 2022 року?», вже чверть респондентів відповіли, що змінилося. При цьому 68% з них заявили, що ставлення змінилося у гірший бік.

Згідно з останнім опитуванням, потенційні загрози для Польщі з боку українців включають: негативний вплив на ринок праці, негативний вплив на польську економіку/державний бюджет/зростання інфляції та злочинність.

Порівняно з квітнем 2022 року значимість для поляків українського націоналізму зменшилася, але водночас найчастіше згадувалася інша культура українців, зазначають дослідники.

«Насамперед нас дратує навколишня іноземна мова, в основному російська, якою говорять біженці. Зрештою, це „ворожа мова“, ми втрачаємо уявлення про те, хто вони насправді», — заявив Мирослав Скурка, президент Союзу українців у Польщі.

Він додав, що деякі українці привнесли до Польщі пережитки «руського міра» — пристрасть до снобізму, дорогих автомобілів, недотримання заборон на зразок обмеження швидкості, паркування у недозволених місцях.

«Ми не приймаємо це», — заявив Скурка.

Поділ у суспільстві у Польщі можна побачити і в іншому аспекті. Майже половина респондентів (48%) вважають, що Польща має надати додаткову підтримку Україні, але вже понад третина виступають проти.

Як писали «ФАКТИ», раніше у Польщі відбулася сутичка між двома громадянами України на тлі ревнощів. В результаті двоє чоловіків 22 та 25 років загинули, а 25-річна жінка перебуває у тяжкому стані. Також тілесні ушкодження зазнала 71-річна жінка.

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