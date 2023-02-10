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Біженці зможуть отримувати українські пенсії у Польщі поштою: слово за Радою

18:41 10 лютого 2023
Пенсії

Українці, які через війну виїхали за межі своєї країни і досягли пенсійного віку, можуть оформити та отримувати пенсію перебуваючи за кордоном. Під головуванням віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук відбулася нарада з обговорення проблемних питань, які виникають в українських шукачів притулку на території Польщі. Зокрема, йдеться про можливість отримання українських пенсій за кордоном. Про це повідомили в Мінреінтеграції.

«Більшість літніх людей, які виїхали до Польщі, наразі не можуть скористатися українською пенсією. Маємо знайти шляхи поновити виплати українських пенсій нашим співвітчизникам за кордоном», — наголосила віцепрем’єрка.

Учасники наради підтвердили технічну можливість переведення пенсійних виплат у Республіку Польща.

«Так, гендиректор Укрпошти повідомив, що Пошта Республіки Польща готова виплачувати українцям пенсії в готівковій формі шляхом міжнародного переказу між нею й Укрпоштою. Також за допомогою міжнародного поштового зв’язку українці мають можливість переслати пакет документів напряму до ПФУ. Проте низка питань потребує нормативного врегулювання. Відповідний законопроєкт вже розроблено», — повідомили в Мінреінтеграції.

«Маємо спрямувати всі зусилля на узгодження проєкту та якнайшвидше подати його до парламенту», — заявила Верещук.

Як писали «ФАКТИ», частині українців можуть заблокувати пенсію.

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