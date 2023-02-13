«AB InBev Efes Україна» презентувала стрічку «Нездоланні» про життя мешканців, жах війни та відновлення Чернігівської броварні

7 лютого в Берліні відбувся передпоказ української документальної короткометражної стрічки «Нездоланні». Показ картини відбувся у рамках гуманітарного проєкту Schana Menschen für Menschen, який опікується допомогою цивільним українцям.

Подію відвідали понад 600 осіб, серед яких як українці, що тимчасово перебувають у Німеччині, так і представники німецького політикуму. Зокрема, показ відкрив мер району Нойкьолн Мартін Хінкель. Під час виступу Хінкель закликав подивитись картину та долучатися до допомоги Україні.

Стрічка «Нездоланні» народилася в Україні під час відновлення Чернігівської броварні «AB InBev Efes Україна». У центрі картини — демонстрація сили духу звичайних українців — співробітників Чернігівської броварні. Нескореність, жага до перемоги й відродження українського Чернігова та Чернігівської броварні червоною стрічкою проходять через весь фільм.

25 березня 2022 року виробництво улюбленого мільйонами українців «Чернігівське» зазнало нищівного ракетного обстрілу, в результаті чого деякі будівлі були частково пошкоджені, а деякі — повністю знищені. Також було пошкоджено або знищено багато важливого обладнання.

На цьому тлі у стрічці «Нездоланні» показані особисті історії співробітників броварні та їхні переживання ракетних обстрілів, евакуації містян і втрати власних домівок. Разом з тим у цій стрічці — віра в майбутнє та людей, прагнення до відновлення й відродження.

Фільм умовно поділений на етапи життя броварні та переломні моменти. Розповідь торкається мирних часів та подій до 24-го лютого, складного періоду початку війни та окупації, а також моментів жертовності людей, які подолали всі випробування та долучилися до відновлення та запуску броварні після вимушеного майже піврічного простою. Події стрічки розкриваються через серію інтерв'ю співробітників та їхні особисті переживання. Броварню оживили голосами людей, які щоденно працювали та працюють над ії відродженням, щоб знову робити свою справу — варити улюблене пиво для українців.

«Волонтерство, підтримка один одного, організація евакуації — це все стало для головних героїв основою для того, щоб вижити, вистояти та повернутися. Повернутися на броварню, яка була понівечена ворожими ракетами, рятувати те, що залишилось, відновити виробництво й перезапустити його, щоб варити смачне пиво, на яке чекають українці. Це все ми закарбували у стрічці, — розповідає президент „AB InBev Efes Україна“ Дмитро Шпаков. — Після визволення міста співробітники броварні почали поступово повертатися до міста, і у липні акціонерами компанії прийнято рішення про відновлення броварні, що додало ще більшого ентузіазму у людей, які пережили окупацію в місті чи були змушені евакуюватись. Адже броварня є одним з ключових бізнесів в регіоні, а отже сприяє його економічному та соціальному розвитку».

Компанія «AB InBev Efes Україна» продовжує свій курс на підтримку гуманітарних ініціатив. Зокрема, одним із таких проєктів на підтримку України та українців став запуск у Великій Британії, Бельгії, Німеччині, Нідерландах, Італії, Франції, Польщі, Данії, Австрії, Швейцарії, Колумбії та Бразилії найпопулярнішого українського пива — «Чернігівське», що гарантує щонайменше 5 мільйонів доларів прибутку для підтримки зусиль з надання гуманітарної допомоги, що надаються неурядовим організаціям, включно з Caritas International.

Стрічка «Нездоланні» для перегляду є у відкритому доступі, а згодом також планується серія благодійних показів у мережах кінотеатрів, усі кошти від яких також будуть перераховані на підтримку гуманітарних зусиль.

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