В Україні скасували цьогорічне ДПА для частини учнів: що відомо

В Україні цьогоріч знову скасували ДПА для учнів 4 й 9 класів, мотивуючи це метою збереження життя й здоров'я учнів.

Про це говориться в повідомленні на сайті Кабміну.

«Міністерство освіти і науки України повідомляє, що набув чинності наказ Міністерства освіти і науки України від 11 січня 2023 року № 19 „Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2022/2023 навчальному році“, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 січня 2023 року за № 167/39223», — пише пресслужба відомства.

Довідково: ДПА — це державна підсумкова атестація, або знайомі більшості з дитинства «випускні іспити». Вважається формою контролю відповідності результатів навчання здобувачів освіти вимогам державних стандартів загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти. Атестація може проводитися в закладі освіти або у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Нагадаємо, що Міносвіти України запропонувало скасувати ДПА ще в середині січня.

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