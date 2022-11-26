В Україні скасують державну підсумкову атестацію для випускників шкіл 2023 року

В Україні, проти якої росіяни ведуть повномасштабну війну, Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, який пропонує скасувати державну підсумкову атестацію у 2022−2023 навчальному році. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Схвалено проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2023 року», — написав він.

Законопроєкт передбачає звільнення від проходження ДПА учнів, які отримують повну загальну середню освіту у 2022/2023 навчальному році.

Згідно з законопроєктом, прийом до закладів вищої та фахової передвищої освіти, який здійснювався цьогоріч в особливому порядку, продовжується на 2023 рік.

Це стосується навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра та магістра.

Як писали «ФАКТИ», раніше Міністерство освіти змінило умови зовнішнього незалежного оцінювання у 2023 році, адже безпекова складова та труднощі логістики не дозволяють МОН планувати проведення зовнішнішнього незалежного оцінювання у традиційному форматі.

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