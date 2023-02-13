Авто родини з двома дітьми перекинулося на трасі біля Кривого Рогу: чоловік загинув
У понеділок, 13 лютого, на трасі Н-23 неподалік Кривого Рогу сталася смертельна ДТП.
Водій Hyundai не впорався з керуванням, вилетів на узбіччя та машина перекинулася. Водій загинув, жінка та діти, які були у машині, потрапили до лікарні.
Жінка перебуває у тяжкому стані, пише місцевий ресурс «Свої».
Водій не впорався з керуванням поблизу Чкаловки. Машина вилетіла на узбіччя й кілька разів перекинулася.
Батько сім'ї, який перебував за кермом, загинув на місці. Жінку, 15-річного сина та 7-річну доньку госпіталізували.
У жінки переломи та забій грудної клітини. У хлопця закрита черепно-мозкова травма, зламані ребра та травма грудної клітинии. У дівчинки — закрита черепно-мозкова травма, вивихи та переломи.
Автомобіль відновленню не підлягає.
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