На автодорозі Київ-Чоп сталася ДТП з потерпілим: рух транспорту ускладнений

На автодорозі Київ — Чоп поблизу села Оліївка сталась аварія. Наразі рух транспорту ускладнений у напрямку міста Рівне.

Про це повідомляє Telegram-канал патрульної поліції в Житомирській області.

«У зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою з потерпілими, що сталася на автодорозі Київ — Чоп, рух транспорту ускладнений в напрямку міста Рівне», — йдеться у повідомленні.

Наразі патрульні забезпечують регулювання й безпеку дорожнього руху. На місці працюють медики та слідчі з ДТП.

«Водії, плануйте маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації. Неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху, а найголовніше — бережіть життя своє та близьких!» — радять правоохоронці.

Нагадаємо, днями в Києві джип влетів у «швидку» з немовлям. Машина медиків перекинулася.



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