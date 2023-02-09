У Києві джип влетів у «швидку» з немовлям: машина медиків перекинулася (фото, відео)

У четвер, 9 лютого, у Києві трапилося масштабне ДТП — біля лікарні «Охматдит» джип влетів у автомобіль «швидкої допомоги», який від удару перекинулася на бік.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

«Швидка дитячої кардіології перекинулась в Києві, біля „Охматдиту“, #Чорновола…», — йдеться в повідомленні.

Автомобіль медиків пошкодив загородження на дорозі і майже злетів на тротуар

Попередньо обійшлося без загиблих.

Шівидка доставляла в лікарню немовля.

Судячи з кадрів з місця аварії, спецавтомобіль вилетів на тротуарну частину і перекинулася на лівий бік. У джипа — суттєві ушкодження передньої частини. Ймовірно його швидкість на момент зіткнення була високою.

Нагадаємо, минулого літа в страшній ДТП на Донбасі загинули парамедики із загону «Госпітальєри» — вночі їх медичний бус зіткнувся із військовим КрАЗом, у якому пробило колесо. Вантажівка стояла на дорозі без будь-яких освітлювальних знаків.

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