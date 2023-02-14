Своїм життям врятував інших: історія про житомирського десантника, якого вдалось поховати через 10 місяців після загибелі

У Житомирі 13 лютого в останню дорогу провели десантника Данила Золотухіна. Від весни минулого року він вважався безвісти зниклим, лише нещодавно підтвердилось, що воїн загинув й був похований на кладовищі у Дніпрі.

«Данил закінчив ЗОШ № 21. Із юних років захоплювався спортом. Займався тхеквондо, неодноразово здобував призові місця у боротьбі за Кубок України, входив у збірну України на чемпіонаті Європи, — повідомляє Житомирська міська рада. — Здобув чорний пояс, у 2014 році отримав щорічну стипендію міського голови для обдарованих та перспективних спортсменів Житомира. Здійснив більше 35 спортивних стрибків із парашутом, був інструктором із парашутної підготовки».

Після навчання в школі хлопець відразу почав контрактну службу в одному із десантних підрозділів, дислокованих в околицях Житомира. Став курсантом факультету ДШВ Одеської військової академії, а пізніше кадровим офіцером-десантником.

«Продовжив службу на офіцерських посадах у бойовій частині, де і зустрів початок повномасштабної агресії рф в Україні».

Данил героїчно загинув 27 березня, відбиваючи атаки російських окупантів у Харківській області.

«Під час ведення важкого оборонного бою знищив ворожу броньовану машину та особовий склад противника, залишився на прикритті відступаючого підрозділу. Ціною власного життя врятував своїх побратимів, які отримали змогу вийти із червоної зони бою на перегрупування. Герой вважався безвісти зниклим, був похований як тимчасово непізнаний Захисник України у місті Дніпро».

У загиблого залишилися батьки та сестра.

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