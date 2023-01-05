«Зупинив наступ противника»: під Бахмутом обірвалось життя офіцера
У Черняхівській громаді на Житомирщині поховали 32-річного молодшого лейтенанта Миколу Шлапака. Останній бій воїна стався 20 грудня під Бахмутом Донецької області, який і зараз продовжують атакувати вороги. Своїми діями разом з підлеглими Микола Шлапак зупинив наступ противника, завдавши йому значні втрати. Однак для майбутньої перемоги віддав найдорожче — своє молоде життя.
З перших днів повномасштабної агресії росії на території України Микола брав активну участь в організації оборони громади та міста Житомира.
«Здійснював евакуацію цивільного населення з районів ведення бойових дій. У час небезпеки думав не про себе, а про те, як допомогти іншим. Згодом призваний по мобілізації до окремого спеціального батальйону, у складі якого успішно виконував складні бойові завдання у найгарячіших точках сходу України, — повідомляє Черняхівська селищна рада. — За час виконання завдань командир першого взводу проявляв мужність, ініціативність та витримку. Разом зі своїм взводом провів декілька успішних операцій, чим стримав прорив противника на підконтрольну Україні територію Донецької області».
Миколу Шлапака з військовими почестями поховали на місцевому кладовищі. Прапор України вручили матері Героя. Батькові вручили нагороду сина «Козацький хрест» І ступеня.
Раніше у Харкові попрощалися з аеророзвідницею Владиславою Чорних «Аїдою», яка віртуозно направляла дрони-камікадзе на ворога.
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