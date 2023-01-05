«Зупинив наступ противника»: під Бахмутом обірвалось життя офіцера

У Черняхівській громаді на Житомирщині поховали 32-річного молодшого лейтенанта Миколу Шлапака. Останній бій воїна стався 20 грудня під Бахмутом Донецької області, який і зараз продовжують атакувати вороги. Своїми діями разом з підлеглими Микола Шлапак зупинив наступ противника, завдавши йому значні втрати. Однак для майбутньої перемоги віддав найдорожче — своє молоде життя.

З перших днів повномасштабної агресії росії на території України Микола брав активну участь в організації оборони громади та міста Житомира.

«Здійснював евакуацію цивільного населення з районів ведення бойових дій. У час небезпеки думав не про себе, а про те, як допомогти іншим. Згодом призваний по мобілізації до окремого спеціального батальйону, у складі якого успішно виконував складні бойові завдання у найгарячіших точках сходу України, — повідомляє Черняхівська селищна рада. — За час виконання завдань командир першого взводу проявляв мужність, ініціативність та витримку. Разом зі своїм взводом провів декілька успішних операцій, чим стримав прорив противника на підконтрольну Україні територію Донецької області».

Рідні і земляки прощаються з захисником

Матері героя вручили прапор України, а батькові - нагороду сина «Козацький хрест» І ступеня

Миколу Шлапака з військовими почестями поховали на місцевому кладовищі. Прапор України вручили матері Героя. Батькові вручили нагороду сина «Козацький хрест» І ступеня.

Раніше у Харкові попрощалися з аеророзвідницею Владиславою Чорних «Аїдою», яка віртуозно направляла дрони-камікадзе на ворога.

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