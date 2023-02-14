Курс Python: Favbet Foundation запустила безплатну програму навчання для дітей, які постраждали від війни

Благодійний фонд Favbet Foundation запустив програму безплатного навчання дітей зі всієї України, які зазнають негативного впливу війни та обмежені в доступі до якісної та новітньої освіти. Про це йдеться на сайті фонду.

Підрядником у реалізації освітнього проєкту виступить мережа Code Club Україна, яка має досвід розробки аналогічних програм.

Програма ініційована й реалізована за кошти Favbet Foundation. Вона покликана допомогти здобути якісну ІТ-освіту дітям військовослужбовців, які зараз захищають країну, вимушених переселенців, родин з найбільш постраждалих регіонів та загалом всім дітям, які потребують знань і можливостей для розбудови майбутньої України.

«Ми хочемо бути активними учасниками процесу формування правильної культури й середовища для розвитку людини з дитинства в нашій країні. Прагнемо знати та розуміти, якими виростуть ті діти, які через кілька років прийдуть вчитися в університет, будуть робити нові наукові відкриття, створювати бізнеси, ставати викладачами», — відзначають у Favbet Foundation, що виступила партнером освітнього проєкту — нового курсу Python.

Найближчим часом буде оголошено набір учнів та менторів.

Нагадаємо, Favbet Foundation — благодійний фонд, заснований компанією Favbet у 2020 році, щоб систематизувати та розширити свою благодійну діяльність. Метою фонду стало створення сприятливого середовища для спортивного і щасливого майбутнього країни, а місією — інвестиції в освіту, спорт та технології для забезпечення розвитку нового покоління та збереження талантів в Україні.

З початку повномасштабного вторгнення більшість проєктів фонду спрямовані на допомогу Збройним силам України. За сприяння фонду ЗСУ та інші сили оборони регулярно отримують авто, технічні засоби, дрони, амуніцію і решту необхідного на передовій.

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