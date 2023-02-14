39.49 / 40.13 41.92 / 42.83
Київ: +4
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Курс Python: Favbet Foundation запустила безплатну програму навчання для дітей, які постраждали від війни

15:27 14 лютого 2023
Курс Python

Благодійний фонд Favbet Foundation запустив програму безплатного навчання дітей зі всієї України, які зазнають негативного впливу війни та обмежені в доступі до якісної та новітньої освіти. Про це йдеться на сайті фонду.

Підрядником у реалізації освітнього проєкту виступить мережа Code Club Україна, яка має досвід розробки аналогічних програм.

Програма ініційована й реалізована за кошти Favbet Foundation. Вона покликана допомогти здобути якісну ІТ-освіту дітям військовослужбовців, які зараз захищають країну, вимушених переселенців, родин з найбільш постраждалих регіонів та загалом всім дітям, які потребують знань і можливостей для розбудови майбутньої України.

«Ми хочемо бути активними учасниками процесу формування правильної культури й середовища для розвитку людини з дитинства в нашій країні. Прагнемо знати та розуміти, якими виростуть ті діти, які через кілька років прийдуть вчитися в університет, будуть робити нові наукові відкриття, створювати бізнеси, ставати викладачами», — відзначають у Favbet Foundation, що виступила партнером освітнього проєкту — нового курсу Python.

Найближчим часом буде оголошено набір учнів та менторів.

Нагадаємо, Favbet Foundation — благодійний фонд, заснований компанією Favbet у 2020 році, щоб систематизувати та розширити свою благодійну діяльність. Метою фонду стало створення сприятливого середовища для спортивного і щасливого майбутнього країни, а місією — інвестиції в освіту, спорт та технології для забезпечення розвитку нового покоління та збереження талантів в Україні.

З початку повномасштабного вторгнення більшість проєктів фонду спрямовані на допомогу Збройним силам України. За сприяння фонду ЗСУ та інші сили оборони регулярно отримують авто, технічні засоби, дрони, амуніцію і решту необхідного на передовій.

23

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсійне посвідчення

Індексація пенсій: кому не варто чекати підвищення суми виплат

Виплати ВПО

Червоний Хрест розпочав виплати по 2,5 тисячі грн: хто з українців має право на допомогу

Набагато краще за субсидію: хто з пенсіонерів може отримати 100% знижку на оплату комунальних послуг

Набагато краще за субсидію: хто з пенсіонерів може отримати 100% знижку на оплату комунальних послуг

Гороскоп

У Терезів настає час доленосних зустрічей, Скорпіонам потрібно слухати старших, а Риби можуть «наламати дров»: гороскоп на 14 лютого 2023 року

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту