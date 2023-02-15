Пенсіонерам влаштують перевірку: що відомо

В Україні перевірять отримувачів пенсій. Міністерство фінансів розробило проєкт наказу щодо проведення верифікація пенсій. Про це йдеться на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Згідно з документом, перевірка відбуватиметься поетапно.

На першому етапі перевірять дотримання вимог обміну інформацією щодо персональних даних пенсіонерів (валідацію).

Потім перевірять автентичність (відповідність) персональних даних про пенсіонерів.

На останньому етапі перевірять правомірність надання пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання.

В ході перевірки будуть проведені порівняння параметрів інформації, отриманої від Пенсійного фонду, з інформацією суб’єктів надання інформації щодо кожного реципієнта та/або його законного представника.

Звіряти будуть з даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Групи інвалідності реципієнта, категорії його інвалідності, терміну, на який встановлюється інвалідність порівняють з даними централізованого банку даних щодо проблем інвалідності.

З даними Єдиного державного демографічного реєстру порівняють інформацію щодо постійного проживання людини за кордоном або рішення залишитись на постійне проживання за кордоном чи повернення на проживання до України.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, яким категоріям пенсіонерів у березні збільшать виплати.

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