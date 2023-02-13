Індексація пенсій: у ПФУ назвали категорії пенсіонерів, яким у березні збільшать виплати

У березні в Україні буде проведено масштабну індексацію пенсій. На перерахунок виплат уряд виділив 40 млрд гривень.

Про це в етері телемарафону заявила заступниця голови правління Пенсійного фонду України Ірина Ковпашко.

Чиновниця зазначила, що такий перерахунок проводиться автоматично, жодних звернень не потрібно.

Пенсії будуть перераховані усім пенсіонерам з однієї дати та за однаковими правилами.

Першими індексуватимуть страхові пенсії — за віком, інвалідністю, втратою годувальника, за вислугу років.

Мінімальні страхові виплати перерахують чорнобильцям з інвалідністю та ліквідаторам аварії на ЧАЕС. Розміри таких виплат прив'язані до середньої заробітної плати за попередній рік.

Показник середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески, на кінець 2022 року становить 13 387 грн 48 коп.

Пенсії держслужбовців, науковців проіндексують після закінчення воєнного стану.

Щодо пенсій військовослужбовців, то вони перераховуються за спеціальним законом.

«Що стосується індексації пенсій, призначених за спеціальними законами, то уряд ухвалив відповідну постанову. Вона набуде чинності з наступного місяця після закінчення воєнного стану. Тобто ми очікуємо, що завершиться воєнний стан і з першого числа наступного місяця мають бути проіндексовані такі пенсії», — сказала Ковпашко.

Раніше у Пенсійному фонді розповіли, чому не всім пенсіонерам доплачують до пенсії доплату за віком.

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