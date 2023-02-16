Україна 16 лютого повернула з полону понад 60 захисників «Азовсталі» (фото, відео)

Україна продовжує звільняти своїх громадян, що опинилися у полоні. 16 лютого було звільнено 101 українського військовополоненого. Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

«Продовжуємо повертати українців з полону. Сьогодні додому їдуть 100 наших воїнів та 1 цивільний. Серед звільнених бійців — нацгвардійці, прикордонники та військові ЗСУ. 94 з них — оборонці Маріуполя, включно з 63 воїнами з „Азовсталі“. Їх так довго чекали рідні. Багато з героїв отримали поранення різної тяжкості. Ми продовжуємо працювати, дякую команді та Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими. Повернемо додому всіх», — розповів він.

Цивільний, якого звільнили під час обміну, — заступник міського голови окупованого Енергодара Іван Самойдюк. Його окупанти викрали 19 березня, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

«Серед звільнених військових багато поранених. Більшість — захисники Маріуполя. Також є українські оборонці з херсонського та київського напрямків. Серед інших повернулися 63 оборонці Азовсталі, захисники Бучі, Херсона та Лиману. До Військово-морських сил належать 46 звільнених, до Державної прикордонної служби — 29, Нацгвардії — 12, восьмеро звільнених належать до Збройних Сил України, п’ятеро — до лав Територіальної оборони», — йдеться у повідомленні штабу.

Російські ЗМІ повідомили, що в ході обміну в росію повернувся 101 окупант.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Україна провела ще один обмін полоненими. Тоді вдалося повернути 116 полонених, серед яких були захисники Маріуполя.

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