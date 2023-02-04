Захисники Маріуполя, партизани та снайпери: Україна повернула ще 116 полонених (фото, відео)
Україна провела черговий великий обмін полоненими. Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.
«Нам вдалося повернути 116 наших людей, оборонців Маріуполя, херсонських партизанів, снайперів з Бахмутського напрямку та інших наших героїв. 87 воїнів ЗСУ, двоє з яких — із ССО. Вісім бійців ТрО, семеро з Нацгвардії, шестеро з Нацполіції, п"ятеро з ДПСУ, двоє з ВМС та один представник ДСНС. З них двоє офіцерів та 114 рядових і сержантів», — розповів він.
Також Україні вдалося повернути тіла загиблих іноземних волонтерів-добровольців — Крістофера Метью Перрі та Ендрю Тобіаса Метью, а також тіло загиблого воїна-добровольця — українця, який служив у Французькому іноземному легіоні та після початку повномасштабного російського вторгнення повернувся захищати Україну — Кулика Євгенія Олеговича.
Російські ЗМІ з посиланням на міноборони росії повідомили, що в росію повернулися 63 російських військових.
В Міністерстві оборони України додали, що серед визволених — полонені на донецькому напрямку, зокрема, під Бахмутом та в Маріуполі, а також на Київщині, Луганщині, у Херсонській, Сумській та Чернігівській областях, на Запоріжжі та в Харківській області. Наймолодшому з визволених воїнів нещодавно виповнився 20 років, найстаршому — 62 роки.
Як писали «ФАКТИ», 8 січня Україна провела перший у 2023 році обмін полоненими. Додому тоді повернулось 50 захисників України.154
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