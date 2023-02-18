«Божевільний»: Циганков яскраво дебютував в «основі» «Жирони» у чемпіонаті Іспанії (відео)

Один з лідерів збірної України Віктор Циганков, який змінив «Динамо» на «Жирону», блискуче дебютував у стартовому складі своєї команди в чемпіонаті Іспанії. У домашньому матчі проти «Альмерії» 25-річний півзахисник, який грав до 65-ї хвилини, відзначився голом та результативною передачею, а каталонці в підсумку знищили суперника — 6:2 (Кастельянос, 8, Циганков, 34, Рікельме, 36, Каррера, 43, Мартін, 77, Стуані, 79 — Рамазані, 66, Туре, 81).

На 34-й хвилині Циганков результативно замкнув передачу Рікельме, а на 43-й — п'ятою ефектно асистував Каррері.

Відеоогляд матчу «Жирона» — «Альмерія» — 6:2

Успіх дозволив «Жироні» з 27 очками закріпитися у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії на 11-му місці.

Успішна гра новачка, ясна річ, не залишилася непоміченою вболівальниками «Жирони», які навіть здивувалися, чому такий майстер коштував їхньому клубу лише 5 млн євро. А Instagram Ла Ліги взагалі оцінив дії українця одним словом: «Божевільний!».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Віктор Циганков здійснив мрію хлопчика, який втратив батька.

Фото Twitter ФК «Жирона»

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