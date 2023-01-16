Лідер «Динамо» та збірної України Віктор Циганков перейшов до іспанського клубу (фото, відео)

Лідер київського «Динамо» та збірної України, півзахисник Віктор Циганков, який зіграв минулого літа весілля, продовжить кар'єру в чемпіонаті Іспанії. 25-річний футболіст підписав контракт з «Жироною», яка посідає у Ла Лізі 11-е місце, повідомляє офіційний сайт столичного клубу.

За перехід Циганкова «Динамо» отримає 5 млн євро (влітку 2023-го у гравця закінчувався контракт з київським клубом). Також в умовах контракту передбачено, що «Динамо» може розраховувати 50 відсотків від майбутнього продажу гравця з каталонського клубу.

Нагадаємо, Віктор Циганков, котрий народився в Ізраїлі (там його батько грав за один з місцевих клубів). виступав за «Динамо» з 2016 року, провівши у складі «біло-синіх» 235 матчів у всіх турнірах, забивши 94 м'ячі та віддавши 64 результативні передачі. У футболці столичного гранда півзахисник виграв чемпіонат України, двічі — Кубок країни та тричі — національний Суперкубок. У складі збірної України Циганков провів 43 поєдинки та забив 7 м'ячів.

Відео голів Віктора Циганкова за збірну України

Вже без Циганкова «Динамо», до тренерського штабу якого увійшов Олександр Шовковський, вирушить 20 січня на тренувальний збір до Туреччини, де до кінця місяця у команди Мірчі Луческу заплановано три контрольні поєдинки: 24 січня кияни зіграють з австрійським «Рапідом», 28-го — зі словенським «Марибором» та 31-го — з австрійською «Аустрією Люстенау». Усі спаринги «біло-синіх» транслюватимуть у прямому ефірі клубний телеканал «Динамо TV» та YouTube-канал столичного клубу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст «Динамо» Віктор Циганков здійснив мрію хлопчика, який втратив батька.

Фото ФК «Жирона»

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