Брав інтерв'ю у Юрія Гагаріна та Пеле: помер знаменитий радянський спортивний коментатор

У віці 87 років помер знаменитий радянський спортивний радіо- та телекоментатор Володимир Писаревський, який працював на Олімпійських іграх, 26 чемпіонатах світу з хокею з шайбою та легендарній серії збірної СРСР з канадськими професіоналами 1972 року.

«Це трапилося сьогодні о шостій годині ранку в 81-й московській лікарні, — наводить слова дочки коментатора Анастасії Писаревської ТАСС. — Заразився коронавірусом два тижні тому. Ослаб, упав, приїхала швидка, констатувала COVID. Протягом тижня почувався відносно нормально, потім знову впав. Викликали „швидку“, забрали до 81-ї лікарні, діагностували ішемічний інсульт. Пройшов відносно легко, без серйозних наслідків слабкі порушення мови, хотіли виписати, але раптово трапилася кишкова непрохідність. Провели операцію, вийшов з наркозу, але за півдня знову потрапив до реанімації в критичному стані».

Володимир Писаревський — колишній хокеїст. У 1950-х він грав за московське «Динамо», воскресенський «Хімік», челябінський «Трактор», а після спортивної кар'єри став журналістом. Писаревський 45 років працював на радіо «Маяк». Він ділив коментаторську кабіну з Миколою Озеровим, а ще брав інтерв'ю у першого космонавта планети Юрія Гагаріна та легенди футболу Пеле. У 2003 році Писаревський був нагороджений Міжнародною асоціацією спортивної преси за визначний професійний внесок у розвиток спортивної журналістики.

Володимир Писаревський під час інтерв'ю з Пеле

З Юрієм Гагаріним

Поховають коментатора 21 лютого на Ваганьківському цвинтарі в москві.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер знаменитий спортивний коментатор Володимир Гендлін.

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