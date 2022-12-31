14 поверхів, тропічний сад та водоспад: Пеле поховають на найвищому цвинтарі світу (фото)

Похорон найкращого футболіста та спортсмена світу XX століття бразильця Пеле, який помер 29 грудня у віці 82 років після тривалої боротьби з раком, триватиме у Сан-Паулу 24 години, повідомляє The Sun.

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У зв'язку зі смертю Короля футболу президент Бразилії Жаїр Болсонару оголосив у країні триденну жалобу. 2 січня труну з тілом Пеле доправлять з лікарні на стадіон «Віла Бельміро» (домашню арену «Сантоса»), де легендарний форвард уперше зіграв на професіональному рівні. Протягом доби у всіх, хто бажає, буде можливість попрощатися з Пеле — труну з його тілом встановлять у центрі футбольного поля.

3 січня тіло триразового чемпіона світу пронесуть вулицями Сан-Паулу і доправлять на цвинтар Memorial Necropole Ecumenica, що розташований за 850 метрів від стадіону «Сантоса». Церемонія похорону буде закритою — попрощатися з покійним зможе лише його родина.

До речі, місце упокою Пеле — унікальне. Кладовище розташоване між хмарочосами та густими лісами і внесене до Книги рекордів Гіннесса, як найвищий вертикальний цвинтар у світі з 14 поверхами та 14 тисячами комірок.

Memorial Necropole Ecumenica включає склепи, кімнати для проведення служб, крематорій та мавзолей «для сімей, які хочуть зберегти свою спадщину більш особистим і приватним чином». Там є також тропічний сад з невеликим кафе на даху та водоспадом. А з верхніх поверхів некрополя відкривається вид на стадіон «Віла Бельміро», де Пеле розпочав свою кар'єру.

Однак, мабуть, найдивніше, що у величезній будівлі також є музей класичних автомобілів, збудований у 1983 році ексцентричним архітектором Пепе Альтстутом, який став самостійним туристичним об'єктом.

Нагадаємо, що за роки кар'єри «заступник Бога з футболу» Пеле, який у 92 матчах за збірну Бразилії забив 77 м'ячів, виступав лише за два клуби — бразильський «Сантос» та американський «Нью-Йорк Космос». Пеле — дворазовий володар Міжконтинентального кубка та Кубка Лібертадорес, переможець Суперкубка міжконтинентальних чемпіонів та десятиразовий чемпіон штату Сан-Паулу. За свою яскраву футбольну кар'єру у 1363 зіграних поєдинках він набив у ворота суперників 1281 гол.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що опубліковано прощальний лист Пеле.

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