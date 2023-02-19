Не втрачайте можливість: як використати магічну силу молодика у Рибах 20 лютого 2023 року

Останній зимовий молодик з'явиться на небі 20 лютого 2023 року. Астрологи зазначають, що цього дня навіть звичайні дії можуть суттєво вплинути на життя кожної людини.

Ритуали у період молодика мають особливу силу. Тому не втрачайте шансу та користуйтеся прихильністю новонародженого Місяця, радить астропсихологиня Катя Максимова.

Вона нагадує, що народження молодого Місяця є початком нового місячного циклу. Це чудовий час, щоб загадати бажання, які ви хочете виконати у найближчі 30 днів.

У цьому допоможе простий ритуал:

- пізно ввечері усамітніться в кімнаті і попросіть, щоб вас ніхто не турбував;

- вимкніть світло та запаліть свічки;

- запишіть на папері бажання, на виконання яких ви чекаєте у найближчий місяць.

Не забувайте про візуалізацію. Уявляйте, що ваші бажання вже справдилися. Продумайте також план досягнення, адже саме наявність стратегії відрізняє мету від мрії.

Бажання виконуються там, де є простір. Якщо ж воно зайняте негативом, то не чекайте змін на краще. Останній зимовий молодик 20 лютого 2023 допоможе розсіяти морок. Для цього проведіть ритуал очищення водою:

- наберіть повну ванну, додайте морську сіль;

- долийте пару крапель ефірної олії лаванди чи троянди;

- під час занурення у воду уявляйте, як змивається вся негативна енергія;

- далі візуалізуйте, як ваше біополе очищається від усього поганого.

Якщо ви все зробили правильно, після такого обряду ви відчуєте легкість.

Творчі люди знають, наскільки важливим є натхнення. Новий Місяць у Рибах дозволить їм насолодитися проведенням часу з Музою. Це чудовий день для створення шедеврів. Тому сміливо пишіть, малюйте, ліпіть, в'яжіть, складайте нову композицію — у вас все вийде. Ви будете задоволені результатами, та й оточення високо оцінить ваш талант.

У молодик можна аналізувати свій минулий досвід. Рефлексія сьогодні дуже корисна, адже вона допомагає легше відпустити образи.

Нагадаємо, скоро буде потужна дзеркальна дата. Що можна й потрібно робити 23.02.2023, у матеріалі «ФАКТІВ».

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