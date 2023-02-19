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Не втрачайте можливість: як використати магічну силу молодика у Рибах 20 лютого 2023 року

19:11 19 лютого 2023
місяць

Останній зимовий молодик з'явиться на небі 20 лютого 2023 року. Астрологи зазначають, що цього дня навіть звичайні дії можуть суттєво вплинути на життя кожної людини.

Ритуали у період молодика мають особливу силу. Тому не втрачайте шансу та користуйтеся прихильністю новонародженого Місяця, радить астропсихологиня Катя Максимова.

Вона нагадує, що народження молодого Місяця є початком нового місячного циклу. Це чудовий час, щоб загадати бажання, які ви хочете виконати у найближчі 30 днів.

У цьому допоможе простий ритуал:

- пізно ввечері усамітніться в кімнаті і попросіть, щоб вас ніхто не турбував;
- вимкніть світло та запаліть свічки;
- запишіть на папері бажання, на виконання яких ви чекаєте у найближчий місяць.

Не забувайте про візуалізацію. Уявляйте, що ваші бажання вже справдилися. Продумайте також план досягнення, адже саме наявність стратегії відрізняє мету від мрії.

Бажання виконуються там, де є простір. Якщо ж воно зайняте негативом, то не чекайте змін на краще. Останній зимовий молодик 20 лютого 2023 допоможе розсіяти морок. Для цього проведіть ритуал очищення водою:

- наберіть повну ванну, додайте морську сіль;
- долийте пару крапель ефірної олії лаванди чи троянди;
- під час занурення у воду уявляйте, як змивається вся негативна енергія;
- далі візуалізуйте, як ваше біополе очищається від усього поганого.

Якщо ви все зробили правильно, після такого обряду ви відчуєте легкість.

Творчі люди знають, наскільки важливим є натхнення. Новий Місяць у Рибах дозволить їм насолодитися проведенням часу з Музою. Це чудовий день для створення шедеврів. Тому сміливо пишіть, малюйте, ліпіть, в'яжіть, складайте нову композицію — у вас все вийде. Ви будете задоволені результатами, та й оточення високо оцінить ваш талант.

У молодик можна аналізувати свій минулий досвід. Рефлексія сьогодні дуже корисна, адже вона допомагає легше відпустити образи.

Нагадаємо, скоро буде потужна дзеркальна дата. Що можна й потрібно робити 23.02.2023, у матеріалі «ФАКТІВ».

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