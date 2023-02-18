Молодик у лютому-2023: що важливо зробити цього дня

Новий тиждень, на який астрологи дали рекомендації всім знакам зодіаку, розпочнеться з молодика 20 лютого.

Астрологи стверджують, що поєднання Місяця та Знаку буде досить позитивним, але все зіпсує Венера, яка цього дня перейде до Знаку Овна. Риби та Овен самі є двома Знаками-антагоністами, тому їхнє протистояння заважатиме нормально жити і працювати, пише slovofraza.com.

На цей молодик можна і навіть потрібно займатися спокійною та розміреною роботою. Якщо ви хочете, щоб день пройшов максимально вдало, краще не братися за щось складне та те, що дтарує. День чудово підійде для прогулянок. Якщо дозволяє погода, то й велосипедних. Потрібно виконувати зобов'язання та домовленості, особливо якщо ви щось пообіцяли другові, колезі чи близькій людині. Інакше у відносинах з цією людиною на вас можуть чекати великі проблеми.

На молодик не рекомендують починати голодування — ослаблена Венера може спричинити погіршення самопочуття. Також не можна і переїдати — слід знаходити «золоту серединку». Нові починання краще відкласти — Венера в Овні заблокує позитивну енергію Місяця, через що плани можуть зірватися і принести масу неприємностей. Краще займатися вже розпочатими справами або влаштувати собі вихідний. Також слід утриматися від формування думки про людей та події, ґрунтуючись виключно на емоціях, намагайтеся залишатися логічними, адже зайва емоційність може завести вас у глухий кут.

Слід також уникати квапливості — якщо ви наробите помилок у справах, доведеться все переробляти, що може збити ваш ритм протягом тижня. Або стане початком чорної смуги. Не можна повністю довіряти інтуїції. Краще вчиняти вдумливо та обережно.

Нагадаємо, що у середині тижня буде потужна дзеркальна дата 23.02.2023. Що можна і потрібно робити у такий день читайте на нашому сайті.

Також рекомендуємо взяти до уваги поради астрологів усім Знакам Зодіаку з приводу того, що слід робити наприкінці лютого, щоб зустріти весну у всеозброєнні.

Фото Pixabay

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