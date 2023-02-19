Американський експрезидент відмовився лягати до лікарні та вирішив померти вдома

У суботу, 18 лютого, американські ЗМІ повідомили, що 39-й президент США Джиммі Картер вирішив провести час, що у нього залишився, вдома. Він більше не має наміру лягати в лікарню і отримуватиме хоспісний догляд. Цю інформацію пресі передав Центр Картера.

Нагадаємо, Джиммі Картер був обраний президентом США у 1976 році від Демократичної партії. Його інавгурація відбулася у січні 1977 року. 1980 року він балотувався на другий термін, але програв Рональду Рейгану.

Після звільнення з посади президента Картер присвятив себе миротворчій діяльності. 2002 року він став лауреатом Нобелівської премії миру. Відомий політик зробив вагомий внесок у вирішення гуманітарних проблем в Ефіопії, Уганді, Боснії, Судані.

В останні роки Картер багато хворів. Головною проблемою стала меланома (злоякісна пухлина шкіри). Хвороба поширилася на печінку та мозок. Він кілька разів проходив курси лікування у лікарні.

Джиммі Картеру зараз 98 років. Він є самим довгоживучим з усіх президентів США в історії.

Рішення Картера більше не погоджуватися на госпіталізацію підтримали його близькі та медичні працівники.

«Сім'я Картера просить забезпечити недоторканність її приватного життя та вдячна за стурбованість, висловлену багатьма його шанувальниками», — сказано у заяві Центру Картера.

Нагадаємо, рік тому пішла з життя соратниця Картера, перша жінка на посаді держсекретаря США Мадлен Олбрайт.

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