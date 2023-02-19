Українці можуть отримати від Австрії 250 або 500 євро: хто може на них розраховувати

Австрія, яка продовжила статус захисту для українських біженців, надає українцям спеціальну виплату (Кліматичний бонус — Klimabonus), яку отримують усі жителі Австрії.

Виплату можуть отримати всі люди, які мають основне місце проживання в Австрії не менше шести місяців у 2022 році. Це не залежить від віку та громадянства.

Виплата становить € 500 чи € 250. Всі дорослі отримають 500 євро, неповнолітні — 250 евро.

З 2023 року розмір виплати бонусу буде залежати від регіону основного проживання.

Кліматичний бонус був виплачений більшості людей, які мешкають в Австрії в період з серпня по жовтень 2022 року. У лютому 2023 року буде ще одна хвиля виплат. Це не новий кліматичний бонус на 2023 рік, кліматичний бонус отримають ті люди, які перенесли основне місце проживання до Австрії лише у першій половині 2022 року або навіть народилися у першій половині 2022 року, пише finance.ua.

Klimabonus перераховується безпосередньо на рахунок або відправляється поштою.

Якщо людина регулярно отримує гроші від держави, вам нічого не потрібно робити. Це стосується, наприклад, пенсіонерів, одержувачів допомоги на дітей і тих, хто отримує спеціальні надбавки. Зокрема усі, чий номер поточного рахунку збережено на сайті FinanzOnline, також отримають свій бонус автоматично. Зареєструватися на платформі FinanzOnline та створити обліковий запис для входу можна за посиланням.

Потім необхідно буде ввести свій банківський рахунок у свій податковий рахунок.

Якщо немає облікового запису на сайті FinanzOnline, виплата надходить поштою в листі RSa.

Ваучери можна використовувати у будь-якому місці — від супермаркету та книгарні до магазинів або обміняти на готівку у банку-партнері.

Гроші на виплату бонуса надходять з доходів від ціни на CO2, яку запровадили у жовтні 2022 року.

Нагадаємо, в ЄС запропонували розширити мобільний роумінг на Україну.

114

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram