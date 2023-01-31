Десяткам тисяч українських біженців дозволили залишитися в Австрії ще на рік

Австрія, як раніше і Фінляндія, подовжила українцям, які виїхали за кордон через війну, право перебувати в цій країні до 4 березня 2024 року.

Як пише LB.UA, таку поправку до урядової постанови ухвалив комітет Національної ради Австрії. Нагадаємо, що навесні минулого року країни ЄС надали право захисту українським біженцям до березня 2023 року, але не виключали, що цей термін буде продовжено з огляду на стан справ на фронті.

Протягом десяти місяців — з 24 лютого до 31 грудня 2022 року — в Австрії було зареєстровано 90 994 вимушених переселенців з України. Близько 66 тис. з них досі перебувають в Австрії, інші або повернулися додому, або виїхали до інших країн. За оцінками МВС Австрії, близько половини українських переселенців хочуть залишитися назавжди.

Нагадаємо, що влітку минулого року австрійська влада вирішила виплатити біженцям з України сімейну допомогу за період із березня 2022 року.

В країні двічі з березня продовжували дію пільгового проїзду у транспорті для українців, яким видавали безкоштовні квитки, але з 1 жовтня ввели плату за проїзд у поїздах Австрійських федеральних залізниць.

Фото Pixabay

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