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В ЄС запропонували розширити мобільний роумінг на Україну: що це дасть українцям

16:12 15 лютого 2023
люди

Українці, які перебувають у Європі, можуть і надалі телефонувати рідним за діючими в Україні тарифами.

Європейська Комісія запропонувала включити пропозицію щодо скасування платного роумінгу для українців в Європі в Угоду про асоціацію між Україною та ЄС. Про це йдеться на сайті Європейської комісії.

Тепер цю пропозицію має розглянути Рада Європейського Союзу. Після згоди Ради Комітет з питань торгівлі Україна-ЄС прийме рішення щодо надання роумінгу.

У разі схвалення пропозиції, українці зможуть користуватися безплатним мобільним роумінгом на території країн-членів ЄС.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни рф проти України українці отримали можливість користуватися доступними або безплатними дзвінками між ЄС та Україною завдяки згоді телекомунікаційних операторів.

Потім такі заходи були продовжені ще на шість місяців з можливістю подальшої пролонгації. Це дозволило українським операторам пропонувати своїм абонентам доступні послуги роумінгу не тільки у 25 державах-членах ЄС, а також охопити країни, які не входять до Євросоюзу.

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