Астрологи, які склали раніше гороскоп на поточний тиждень для всіх знаків зодіаку, розповіли також, що слід робити, щоб у цей період успіх супроводжував у фінансових справах, пише slovofraza.com.

На їхню думку, на тижні з 20 по 26 лютого фінансовий успіх продовжить усміхатися багатьом із нас, але робити це він буде в основному для тих, хто вміє правильно розподіляти свої сили та енергію.

Овен

Позитивний вплив Меркурія та відсутність ретроградних планет продовжить благотворно позначатися на настрої Овнів та їх продуктивності. Потрібно стежити за знаками Всесвіту, які попереджають про швидкий прибуток. Венера майже не завадить Овнам робити свою роботу та заробляти гроші. Представникам цього Знаку краще поки позбавитися бажання розлучитися з грошима. Шопінг потрібно перенести щонайменше на кінець тижня. Вимушені покупки краще робити обдумано і на холодну голову. Фінансові ризики зараз не виправдані.

Телець

Тельцям у період слабкої Венери потрібно терміново перестати думати негативно, оскільки дана планета може позбавити цих людей сил під час сильних переживань. Загалом планети на цьому тижні можуть принести деякі приємні сюрпризи у матеріальній сфері: нові можливості, грошові надходження, якісь бонуси. Потрібно намагатися підвищити якість свого життя. Астрологи радять користуватися моментом і брати від змін максимум, але в жодному разі не перевтомлюватись, інакше Венера може сильно зіпсувати здоров'я та позбавити впевненості.

Близнюки

Вибираючи новий фінансовий шлях цього тижня, точно не варто форсувати події. Близнюкам потрібно ретельно все зважувати, після чого починати діяти. Поради близьких людей дозволять Близнюкам ухопитися за найкращі грошові та ділові можливості. Також цього тижня важливим є і духовний аспект багатства. Також можна попросити у Всесвіту чи Бога про збільшення грошового потоку. Вищі сили точно почують Близнюків і намагатимуться відповісти на благання про допомогу.

Рак

Венера, що ослабла, вкрай негативно позначиться на енергетиці Раків. Ці люди можуть втратити сили, мотивацію та стати млявими. Раніше ми розповідали про те, як позбутися лінощів і апатії. У період з 20 по 26 число подібні рекомендації виявляться дуже корисними. На жаль чи на щастя, але щоб досягти матеріального успіху, Ракам необхідно буде працювати в команді. Без допомоги колег і однодумців досягти грандіозних успіхів не вдасться. За бажання і можливості можна спробувати взяти собі зайвий вихідний.

Лев

Львів чекає дуже вдалий тиждень щодо доходів. Під керівництвом Меркурія всі їхні рішення виявляться вірними, а ідеї зацікавлять потрібних людей. Якою б сумою грошей Леви не володіли, їм вдасться раціонально нею скористатися. Наступний тиждень допоможе цим людям зміцнити авторитет і набути нових можливостей. Майбутні сім днів провокують Левів на активність, але треба бути обережнішим. Так як у разі перевтоми Венера може дуже підірвати здоров'я.

Діва

Дівам у цей період варто замість активної роботи та спроб вирвати перемогу з лап конкурентів спробувати знайти своє покликання. Якщо його вже знайдено, це величезний плюс. Підвищення доходів чекає саме на тих Дів, які перебувають на своєму місці в житті і займаються улюбленою справою. Нелюба робота може йти з рук геть погано. За негативного впливу Венери обов'язково потрібно отримувати від роботи позитивні емоції та моральне задоволення. Щодо покупок, то планети не проти помірного шопінгу.

Терези

Якщо Терезам робота не приносить радості, то це привід задуматися про пошук нової роботи або про зміну інтересів. Проте, якихось різких рухів поки що робити не варто. Венера не сприяє швидким змінам. Натомість Терезам краще поки причаїтися і прислухатися до своїх відчуттів. Також на цьому тижні важливо захистити себе від чужої негативної енергії. Венера позбавить сил усіх людей, але по-різному. Це пробудить енергетичних вампірів до активних дій. Потрібно бути дуже уважними у спілкуванні з неприємними людьми на роботі та в бізнесі.

Скорпіон

Це допоможе їм залишитися на плаву, поки Венера хоча б частково не поверне собі сили. Астрологи радять пам'ятати, що зараз не час для прояву ініціативи. В іншому випадку можливі будуть грошові збитки. У своїх проколах зараз точно не варто звинувачувати оточуючих. Також немає сенсу працювати понад норму — навряд чи це принесе зайвий дохід. Під керівництвом сильного Меркурія Скорпіонам варто задуматися про нові ідеї щодо покращення матеріального стану в майбутньому.

Стрілець

Жодних гарантій стабільності Стрільцям у період з 20 по 26 лютого не бачити. Астрологи не радять погоджуватися на ризики та сумнівні махінації з грошима. Водночас бажано просто задуматися про майбутнє та спробувати налаштуватися на правильну хвилю. Посилений Меркурій для представників цього Знаку — щасливий квиток на краще життя. На жаль. Через Венеру буде мало сил та ентузіазму для фінансового ривка. Тиждень буде хорошим для великих і обдуманих покупок.

Козеріг

Завдяки посиленому Меркурію, на Козерогів чекає сприятливий у матеріальному плані тиждень. Однак є одна важлива умова: не можна братися за ті справи, в яких ці люди не є експертами. Астрологи рекомендують Козерогам не критикувати людей, а сфокусуватися на собі. Ще дуже важливо якнайменше спілкуватися з представниками брехливих Знаків Зодіаку. Ніхто не знає, коли їм спаде на думку сказати правду, а коли збрехати. Гарантом збереження грошей буде обережність та збереження здорового глузду.

Водолій

Не виключено, що у фінансовій сфері та в житті Водоліїв загалом може настати період, коли все піде навперейми. У матеріальному житті можливі зміни, спричинені негативним впливом Венери. Навіть якщо здається, що нічого не може похитнути стабільність, це не так, адже Венера в Овні здатна дивувати. Проте астрологи радять розслабитися та постаратися знайти у змінах позитивний бік. Тоді все буде гаразд.

Риби

Рибам для збереження фінансового благополуччя та стабільності потрібно користуватися сімома доступними методами. Зараз той час, коли краще не витрачати гроші даремно. Економія економією, але не слід забувати про звичайні земні радощі. Під посиленим впливом Меркурія проблеми з грошима малоймовірні, але слабкість Венери списувати з рахунків не можна. Важливо звертати увагу на допущені раніше помилки та отримувати з них уроки.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали три знаки зодіаку, яких у лютому чекає фінансовий успіх, а також розповіли, кому рік Чорного Водяного Кролика сприятиме у фінансовому плані.

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