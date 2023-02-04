Багатство саме пливе до рук: названо три знаки зодіаку, на яких у лютому чекає фінансовий успіх

У лютому на особливі подарунки долі можуть розраховувати три знаки зодіаку, вони будуть успішними й у фінансовому плані. Через відсутність ретроградних планет у всіх знаків зодіаку буде менше проблем і більше мотивації, але Меркурій допомагатиме своїм «підопічним».

Близнюки

Близнюки через Меркурій стануть більш промовистими, що допоможе їм досягати найкращих успіхів у перемовинах. Це буде чудовий місяць для спроб змінити роботу. Можна відвідувати співбесіди. Важливо бути собою та намагатися говорити з людьми чесно та відкрито. Найбільший приріст доходів очікує на тих, чия діяльність безпосередньо пов'язана з веденням переговорів. Також більше заробити зможуть представники таких професій, як викладач, консультант, психолог, адвокат, юрист, пише slovofraza.com.

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Діва

Дівам у лютому можна робити дорогі покупки. З високою ймовірністю ці люди зможуть придбати щось важливе з великою знижкою, та й сам товар чи послуга виявляться дуже якісними. Загалом лютий буде чудовим часом для будь-яких фінансових операцій. Наприклад, Дівам можна буде займатися обміном валюти, купівлею акцій. Головне — робити все розважливо та усвідомлено, не спираючись на одну лише інтуїцію.

Водолій

Водоліям можна буде у лютому сміливо вирушати у ділові поїздки, або на відпочинок до інших міст та країн. У ході відряджень і зміни обстановки люди цього знаку зможуть виявити нові таланти. Вони надихнуться чимось чи кимось, а також зможуть поставити перед собою нові цілі у житті. Фінансовий успіх прийде до них досить швидко — вже на початку лютого, за що можна подякувати іншим нічним світилам. Можна відкривати новий бізнес, шукати нових партнерів.

Ексклюзивний гороскоп на лютий для всіх знаків зодіаку, який склала астрологиня Людмила Булгакова, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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