Завершується поточний тиждень з астрологічними порадами всім Знакам Зодіаку, і починається нова семиденка, у середині якої буде потужна дзеркальна дата — 23.02.2023.

Овен

Багато проблем можуть виникати якраз у найвідповідальніші моменти. У зв'язку з цим астрологи наполегливо рекомендують Овнам побоюватися трьох речей: бездіяльності, зневіри та невпевненості. Зараз той час, коли працювати не хочеться, але це просто життєво необхідно. Ще представників цього Знаку Зодіаку можуть почати хвилювати питання, які раніше не мали жодної ваги. Це означає, що настав час для невеликої зміни цілей та переосмислення пріоритетів, пише slovofraza.com.

Телець

Тільцям доведеться несолодко у понеділок, адже Венера є їхнім покровителем. Її різке ослаблення призведе до того, що в понеділок різко зникнуть сили та бажання працювати. В принципі, це не означає, що потрібно брати позаплановий вихідний. Просто необхідно дивитися на життя через призму оптимізму і намагатися не братися за дуже складні справи. Доброта допоможе змінити долю та очистити карму. Обережність для Тельців стане визначальною. У плані настрою все буде відносно спокійно, якщо дуже не перевтомлюватися. У цей день не соромно буде попросити когось про допомогу.

Близнюки

Представники цього Знаку можуть стати свідками не дуже приємної ситуації, але якщо вона їх не стосуватиметься жодним чином, краще не вступати в обговорення і не витрачати на це свій дорогоцінний час. Цього тижня найкраще бути трохи егоїстичними, що Близнюки робити вміють. Також експерти наголошують на необхідності пошуку талісманів удачі. Тут за допомогою можна звернутися до нумерології. Близнюки зможуть намацати твердий ґрунт під ногами. Це означає, що не треба ризикувати: ані у фінансовій, ані у любовній сфері. Наслідки можуть бути катастрофічними.

Рак

Ракам потрібно навчитися блокувати негатив людей, які їх не люблять. Недоброзичливці можуть активізуватися, причому вже ранком у понеділок. Через слабку Венеру сил на повноцінне протистояння у них не залишиться, тому вони можуть спробувати взяти Раків хитрістю. Венера висвітить усі головні недоліки Раків. Планета, сама того не бажаючи, допоможе Ракам знайти спосіб стати кращим у майбутньому, зрозумівши як перетворити всі свої недоліки на переваги. Це дуже непростий, але неймовірно важливий тиждень, що підходить для самоаналізу.

Лев

Левам для збереження та примноження щастя варто позбутися звичок, які змушують жити вчорашнім днем. Потрібно перестати думати про минуле та налаштуватися на світле майбутнє. У коханні та дружбі багатьом Левам вдасться відкрити нові грані, незважаючи на слабку Венеру. В цілому нині ця планета впливає цих людей не сильно, тому їхнє життя зміниться мінімально. Астрологи радять перестати сприймати свої робочі та домашні обов'язки як важкий тягар. Важливо знайти в них щось корисне та прекрасне, щоб підвищити продуктивність та стати щасливішим.

Діва

Чого Дівам точно варто уникати з 20 по 26 лютого, так це перевтомлення та наднормової праці. Важким цей тиждень не назвеш, адже Венера не має великої влади над Дівами, але сплутати карти вона їм цілком може. У важкі моменти краще уникати самокритики, спираючись на логіку та факти, а не на емоції та неприємні спогади. Дівам потрібно терміново навчитися жити поточним моментом, інакше на них може чекати велике розчарування.

Терези

У Терезів настає час, коли фізична активність буде тягарем. Краще обмежити заняття спортом та зупинитися на прогулянках, розтяжці. Це означає, що зараз набагато корисніше прокачувати свої інтелектуальні навички та переймати чужу мудрість. Астрологи відзначають, що як відпочинок і зміну обстановки можна використовувати шопінг, але в цьому випадку бажано не смітити грошима, купуючи лише все необхідне. Терезам цього тижня необхідно не розкріпачитися, а, навпаки, зібратися і бути гранично уважними до усього, що відбувається навколо.

Скорпіон

Скорпіонів може різко наздогнати засмучення та смуток. Тут астрологи радять згадати про принцип, згідно з яким усміхнена людина завжди щасливіша. Швидше за все, у період з 20 по 26 число для Скорпіонів повністю розкриється тема партнерства. Деяким людям цього Знаку доведеться працювати в команді або просити про допомогу. Разом із кимось йти життям завжди веселіше.

Стрілець

Стрільцям необхідно відкрити нові техніки виконання бажань. Венера завадить їм діяти у звичному ключі та за відпрацьованою схемою. Планета активізує неприємних людей, але не варто переживати, адже заздрісники, недоброзичливці, пліткарі та розлучники отримають те, на що заслужили. Енергетика цього тижня дуже погано підходить для вироблення плану помсти, адже розлючені Стрільці можуть дуже зіпсувати собі карму, чим спровокують новий шквал неприємностей. Потрібно триматися знайомих берегів і не робити кроків у бік невідомості.

Козеріг

Йти безперервно і намагатися взяти своє силою зараз точно не потрібно. Результатом такої поведінки може стати набуття нових складнощів та нових ворогів. Взагалі, лаятись і ворогувати зараз точно не варто хоча б тому, що негативний осад від сварок і з'ясування стосунків може не розчиниться до початку весни. Краще говорити людям лише приємні слова.

Водолій

Експерти зазначають, що Водоліям вдасться знайти новий шлях до щастя, незважаючи на слабку Венеру. Перехід останньої на знак Овна говорить про те, що знайдений шлях поки зачекає. Важливо закінчити розпочаті раніше справи, а нові амбіції поки що точно краще відкласти. На цих людей чекають позапланові зміни у всіх сферах життя, причому деякі з них вони будуть дуже приємними. Якщо раптом почнеться чорна смуга у житті, важливо пам'ятати, що якби їх не було, ми не цінували б усе хороше. Водоліям потрібно бути трохи мудрішим і спокійнішим. Астрологи радять не поспішати із рішеннями.

Риби

На Риб очікує дуже слабкий гороскоп, оскільки Венера є їхньою головною покровителькою. Астрологи наполегливо радять оточувати себе людьми, які допомагають отримувати задоволення від дрібних радощів. Саме на цьому грунтуватиметься щастя Риб у період з 20 по 26 число. Експерти радять частіше помічати щось хороше. Якщо цього не робити, тиждень може перетворитися на час розчарувань, зневіри та сірості, а допускати цього не можна, адже наближається весна — пора року, що повна надій та оптимізму.

Раніше астрологи дали поради, як усім Знакам Зодіаку готується до початку весни.

Фото Pixabay

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