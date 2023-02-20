Окупанти розмістили на території ЗАЕС сотні військових та встановили кулемети на даху енергоблоку, — «Енергоатом»

Окупанти, які спускають воду з Каховського водосховища, що загрожує безпеці ЗАЕС, разом з «Росатомом» продовжують перетворювати Запорізьку атомну електростанцію на військову базу.

«На покрівлі п'ятого енергоблоку вони облаштували кулеметну позицію, а також розмістили блокпости біля всіх входів на чисті естакади, через які персонал потрапляє безпосередньо до енергоблоків. У бомбосховищі Запорізької АЕС розмістили понад 600 мобілізованих і курсантів з рф», — повідомляють в «Енергоатомі».

Окупантів розмістили у бомбосховищі заводу з нестандартного обладнання (НСО), де вони чекають перекидання на донецьку ділянку фронту.



Також рашисти продовжують зводити укріплення та будувати військові споруди навколо енергоблоків станції та її сухого сховища відпрацьованого ядерного палива (ССВЯП).

«Такі дії росіян є категорично неприпустимими і порушують всі наявні норми ядерної та радіаційної безпеки», — зазначили в компанії та додали, що окупанти відмовили в доступі до сховища і українському персоналу, і присутнім на майданчику ЗАЕС представникам МАГАТЕ.

«Енергоатом» вчергове закликав світове співтовариство якнайшвидше сприяти виведенню російських військових із території ЗАЕС та Енергодара, демілітаризації станції та поверненню її під повний контроль України.

Раніше в компанії повідомляли, що під час недавньої атаки рашистів дві ракети пролетіли у небезпечній близькості до Південноукраїнської АЕС.

Фото «Енергоатома»

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