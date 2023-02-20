39.40 / 40.02 41.66 / 42.54
Київ: +2
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Окупанти розмістили на території ЗАЕС сотні військових та встановили кулемети на даху енергоблоку, — «Енергоатом»

13:14 20 лютого 2023
ЗАЕС

Окупанти, які спускають воду з Каховського водосховища, що загрожує безпеці ЗАЕС, разом з «Росатомом» продовжують перетворювати Запорізьку атомну електростанцію на військову базу.

«На покрівлі п'ятого енергоблоку вони облаштували кулеметну позицію, а також розмістили блокпости біля всіх входів на чисті естакади, через які персонал потрапляє безпосередньо до енергоблоків. У бомбосховищі Запорізької АЕС розмістили понад 600 мобілізованих і курсантів з рф», — повідомляють в «Енергоатомі».

Окупантів розмістили у бомбосховищі заводу з нестандартного обладнання (НСО), де вони чекають перекидання на донецьку ділянку фронту.

Також рашисти продовжують зводити укріплення та будувати військові споруди навколо енергоблоків станції та її сухого сховища відпрацьованого ядерного палива (ССВЯП).

«Такі дії росіян є категорично неприпустимими і порушують всі наявні норми ядерної та радіаційної безпеки», — зазначили в компанії та додали, що окупанти відмовили в доступі до сховища і українському персоналу, і присутнім на майданчику ЗАЕС представникам МАГАТЕ.

«Енергоатом» вчергове закликав світове співтовариство якнайшвидше сприяти виведенню російських військових із території ЗАЕС та Енергодара, демілітаризації станції та поверненню її під повний контроль України.

Раніше в компанії повідомляли, що під час недавньої атаки рашистів дві ракети пролетіли у небезпечній близькості до Південноукраїнської АЕС.

Фото «Енергоатома»

73

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

напої

Прощавай, випираючий животику: названо смачний напій, який зарекомендував себе як ефективний сніданок-чистка (відео)

Призов до ЗСУ

Повістку вручили на зупинці: трагічна історія з Тернополя отримала продовження

Гороскоп

У Тельців — депресія, у Близнюків — приваблива пропозиція, у Левів — просування кар'єрними сходами: гороскоп на 20 лютого 2023 року

Гороскоп

Овнам краще утриматися від великих покупок, Раки не обійдуться без сторонньої допомоги: фінансовий гороскоп на тиждень 20 — 26 лютого 2023 року

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту