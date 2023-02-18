«Акт ядерного тероризму»: під час обстрілу 18 лютого російські ракети пролетіли у небезпечній близькості від Південноукраїнської АЕС

Під час ворожої атаки у суботу, 18 лютого, коли рашисти випустили чотири «Калібри», дві ракети пролетіли у небезпечній близькості до Південноукраїнської АЕС.

«Повітряні об’єкти рухалися руслом Південного Буга в напрямку міста Первомайськ Миколаївської області й пролетіли небезпечно близько до ядерного об’єкту. Загроза поцілити в реактор з можливими наслідками — ядерною катастрофою — знову була високою. Це черговий акт ядерного терроризму рф, що загрожує безпеці всього світу!» — зазначили в «Енергоатомі».

Українська сторона вкотре закликала МАГАТЕ вжити всіх можливих заходів для припинення ядерного терроризму рф, виводу військових формувань росії з території Запорізької станції та встановлення демілітаризованої зони навколо неї, а також безпольотної — над усіма атомними об’єктами України.

Нагадаємо, що окупанти наражають на небезпеку захоплену Запорізьку АЕС, спускаючи воду з Каховського водосховища.

Фото «Енергоатома»

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