Росіяни скидають воду з Каховського водосховища, наближаючи катастрофу на ЗАЕС, — ЗМІ

Росіяни, які раніше підірвали частину дамби Каховської ГЕС, осушують Каховське водосховище, ставлячи під загрозу сільськогосподарське виробництво та безпеку на найбільшій атомній електростанції в Європі.

Про це пише NPR.

З листопада 2022 року вода хлинула з Каховського водосховища через шлюзові затвори гідроелектростанції, контрольованої російськими окупантами.

Супутникові знімки показують, що рівень води у водосховищі впав до найнижчої позначки за три десятиліття.

Через такі дії на карту поставлено наявність питної води для сотень тисяч мешканців, зрошення майже півмільйона акрів сільгоспугідь та систему охолодження Запорізької АЕС.

Якщо рівень опуститься нижче 13,2 м, система охолодження Запорізької атомної електростанції, яка працює на воді з водоймища, опиниться під загрозою.

Наприкінці минулого тижня Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що йому відомо про потенційний ризик, пов'язаний з падінням рівня води у водосховищі.

«Навіть попри те, що зниження рівня води не несе безпосередньої загрози ядерній та фізичній безпеці, воно може стати джерелом занепокоєння, якщо йому буде дозволено продовжуватися», — заявив гендиректор Рафаель Гроссі.

Метеоролог Девід Хелмс заявив, що росія, мабуть, витратила кілька місяців на використання Каховського водосховища для поповнення мережі водосховищ у Криму, заповнивши всі 23 резервуари.

Як відомо, росіяни продовжують утримувати контроль над греблею Каховської ГЕС. Міст уздовж греблі, ймовірно, залишається єдиним проїзним шляхом з правого на лівий берег Дніпра на Херсонщині. Окупанти обладнали вогневі позиції у районі шлюзу. Звідси ворог продовжує обстрілювати деокуповані міста та села на протилежному березі водосховища.

Нагадаємо, Каховська ГЕС розташована за 5 км від захопленого росіянами міста Нова Каховка Херсонської області. Ця ГЕС — нижня та остання за рахунком (шоста) ступінь у каскаді Дніпровських гідроелектростанцій. Гідроелектростанція біля Нової Каховки забезпечує річне регулювання стоку Дніпра для того, щоб у південній частині України були електрика та вода.

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