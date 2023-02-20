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Суспільство та люди

Візит Байдена до Києва: мережа вибухнула мемами

15:20 20 лютого 2023
Візит Байдена до Києва

До Києва 20 лютого з неанонсованим візитом прибув президент США Джозеф Байден. Це перший візит чинного президента США в Україну за останні майже 15 років. Останнім візитом чинного президента США був державний візит Джорджа Буша-молодшого навесні 2008 року. Колишні президенти США Барак Обама та Дональд Трамп Україну не відвідували. Джозеф Байден раніше відвідував Київ п'ять разів в якості віце-президента США.

Українці — нація творча, і одразу після перших повідомлень про візит голови Білого дому до Києва у соцмережах користувачі почали публікувати меми, присвячені цій події. У мемах президент США відвідує багато звичних киянам місць і магазинів і навіть телефонує до росії поцікавитися, що в них з обличчям.

Як писали «ФАКТИ», виступаючи у Києві Байден заявив, що Україна отримає новий пакет військової допомоги на 500 млн доларів.

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