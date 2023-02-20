Україна отримає новий пакет військової допомоги на $ 500 млн, який буде оголошено у вівторок, — заява Джо Байдена у Києві

Президент США Джозеф Байден, який прибув до Києва 20 лютого з несподіваним візитом, заявив про новий пакет військової допомоги для України. Про це йдеться у повідомленні Білого дому.

«Я оголошу про чергове постачання критично важливого обладнання, у тому числі артилерійських боєприпасів, протитанкових систем та радарів спостереження за повітряним простором, щоб допомогти захистити український народ від повітряних бомбардувань. І я поділюся, що пізніше цього тижня ми оголосимо про додаткові санкції проти еліти та компаній, які намагаються ухилитися від російської військової машини або задіяти її», — заявив президент США.

За повідомленнями американських ЗМІ, Байден приїхав до Києва потягом сьогодні вранці. Після візиту до Києва президент США вирушить до Польщі.

За даними агентства Reuters, до нового пакету військової допомоги Україні зі США увійдуть HIMARS, боєприпаси, протитанкові системи та радари на $ 500 млн.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що візит Джо Байдена — стратегічний.

«Вирішуються чимало питань і будуть пришвидшені ті, які підвисли. Наша спільна мета — перемога України над росією і тріумф українських воїнів та західної зброї», — зазначив він.

Також Єрмак подякував раднику Байдена з нацбезпеки Джейку Саллівану, з яким велася робота, зокрема і над питанням візиту.

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