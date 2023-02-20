«Сильний знак диктатору путіну»: президент США Джозеф Байден прибув до України

Перед тим, як американський президент мав їхати до Польші, ходили чутки, що Джо Байден завітає до Києва. У понеділок, 20 лютого, центр столиці України перекливали для кортежів.

«Байден у Києві. Місто, яке мало бути під контролем росії 360 днів. Який сильний знак для диктатора путіна», — писав у соцмережах журналіст Джуліан Ропске.

А невдовзі у мережу виклали відео з Джо Байденом, який на Михайлівській площі вшанував пам`ять українців, які загинули, захищаючи країну. Саме у цей час в Києві лунала повітряна тривога, передає «Украина Сейчас».

"Джозефе Байдене, вітаю в Києві! Ваш візит – це надзвичайно важливий прояв підтримки для всіх українців", - написав у соцмережах президент України Володимир Зеленський.

«Наближається річниця жорстокого вторгнення росії в Україну, і сьогодні я перебуваю в Києві, щоб зустрітися з президентом Зеленським і підтвердити нашу непохитну відданість демократії, суверенітету та територіальній цілісності України. Коли путін почав своє вторгнення майже рік тому, він думав, що Україна слабка, а Захід розділений. Він думав, що зможе пережити нас. Але він помилявся. За останній рік Сполучені Штати створили коаліцію країн від Атлантики до Тихого океану, щоб допомогти захистити Україну за допомогою безпрецедентної військової, економічної та гуманітарної підтримки, і ця підтримка триватиме» , — написав у соцмережах у день візиту президент США.

Джо Байден приїхав до України у День пам`яті Героїв Небесної Сотні.

Фото — скріншот

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