39.39 / 40.02 41.66 / 42.54
Київ: +1
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

«Сильний знак диктатору путіну»: президент США Джозеф Байден прибув до України

12:30 20 лютого 2023
Джо Байден та Зеленський у Києві

Перед тим, як американський президент мав їхати до Польші, ходили чутки, що Джо Байден завітає до Києва. У понеділок, 20 лютого, центр столиці України перекливали для кортежів.

«Байден у Києві. Місто, яке мало бути під контролем росії 360 днів. Який сильний знак для диктатора путіна», — писав у соцмережах журналіст Джуліан Ропске.

А невдовзі у мережу виклали відео з Джо Байденом, який на Михайлівській площі вшанував пам`ять українців, які загинули, захищаючи країну. Саме у цей час в Києві лунала повітряна тривога, передає «Украина Сейчас».

"Джозефе Байдене, вітаю в Києві! Ваш візит – це надзвичайно важливий прояв підтримки для всіх українців", - написав у соцмережах президент України Володимир Зеленський.

 

«Наближається річниця жорстокого вторгнення росії в Україну, і сьогодні я перебуваю в Києві, щоб зустрітися з президентом Зеленським і підтвердити нашу непохитну відданість демократії, суверенітету та територіальній цілісності України. Коли путін почав своє вторгнення майже рік тому, він думав, що Україна слабка, а Захід розділений. Він думав, що зможе пережити нас. Але він помилявся. За останній рік Сполучені Штати створили коаліцію країн від Атлантики до Тихого океану, щоб допомогти захистити Україну за допомогою безпрецедентної військової, економічної та гуманітарної підтримки, і ця підтримка триватиме» , — написав у соцмережах у день візиту президент США.

Джо Байден приїхав до України у День пам`яті Героїв Небесної Сотні.

Фото — скріншот

890

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

напої

Прощавай, випираючий животику: названо смачний напій, який зарекомендував себе як ефективний сніданок-чистка (відео)

Гороскоп

У Тельців — депресія, у Близнюків — приваблива пропозиція, у Левів — просування кар'єрними сходами: гороскоп на 20 лютого 2023 року

салат

Готуємось до весняних свят: салат «Кікімора» — приворожить гостей з першої ложки

Призов до ЗСУ

Повістку вручили на зупинці: трагічна історія з Тернополя отримала продовження

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту