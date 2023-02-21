В метро Києва раптово перестали продавати паперові QR- квитки: як оплатити проїзд
У Києві у вівторок, 21 лютого, стався збій у роботі метро. На станціях призупинили продаж паперових QR-квитків.
Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.
Зазначається, що фахівці вже працюють над вирішенням проблеми.
Проте, попри збій, жителі столиці можуть оплатити проїзд іншими способами, зокрема:
- транспортною карткою;
- QR-кодом, згенерованим у додатку «Київ Цифровий»;
- безконтактною банківською карткою;
- мобільними додатками ApplePay та Google Pay.
«Про відновлення продажу паперових QR-квитків буде повідомлено додатково. Перепрошуємо за тимчасові незручності», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 17 лютого у Києві відновив свою роботу увесь міський електротранспорт. Трамваї та тролейбуси повернулися на свої маршрути. Столиця жила без електротранспорту 56 днів, починаючи з 23 грудня.402
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