В метро Києва раптово перестали продавати паперові QR- квитки: як оплатити проїзд

У Києві у вівторок, 21 лютого, стався збій у роботі метро. На станціях призупинили продаж паперових QR-квитків.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

Зазначається, що фахівці вже працюють над вирішенням проблеми.

Проте, попри збій, жителі столиці можуть оплатити проїзд іншими способами, зокрема:

- транспортною карткою;

- QR-кодом, згенерованим у додатку «Київ Цифровий»;

- безконтактною банківською карткою;

- мобільними додатками ApplePay та Google Pay.

«Про відновлення продажу паперових QR-квитків буде повідомлено додатково. Перепрошуємо за тимчасові незручності», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 17 лютого у Києві відновив свою роботу увесь міський електротранспорт. Трамваї та тролейбуси повернулися на свої маршрути. Столиця жила без електротранспорту 56 днів, починаючи з 23 грудня.

402

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram