«Життя без електротранспорту» завершилось: у Києві всі тролейбуси і трамваї повернулись на маршрути

На фоні стабілізації ситуації з електроенергією у Києві сьогодні, 17 лютого, відновлює свою роботу увесь міський електротранспорт.

Трамваї та тролейбуси повертаються на свої маршрути, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

«Сьогодні весь електротранспорт столиці повернувся на свої маршрути! Зараз на 46-ти тролейбусних маршрутах працює 286 одиниць транспорту, а на 32-х трамвайних — 195!» — заявив він.

Також Попко нагадав, що загалом столиця прожила без електротранспорту 56 днів, починаючи з 23 грудня.

Тоді через дефіцит електроенергії влада вирішила випустити на маршрути наземного електротранспорту столиці (трамваїв та тролейбусів) автобуси.

Нагадаємо, 16 лютого в Києві було відновлено рух 31 тролейбусного і 13 трамвайних маршрутів. А курсування швидкісного трамваю на Борщагівці відновили ще раніше — в середині січня 2023 року.

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