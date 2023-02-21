Українці можуть отримувати в Польщі 400 злотих щомісяця на дитину: як оформити допомогу

Українці, які опинилися у Польщі після 24 лютого, можуть отримати фінансову допомогу від держави.

А якщо у родині є маленька дитина, то можна також розраховувати на фінансову допомогу 400+. Завдяки їй можна покрити витрати на дитячий садочок.

400 plus — це соціальна допомога від Міністерства сім’ї та соціальної політики. Програма почала діяти у 2022 році.

Завдяки цій допомозі можна покрити перебування дитини у яслах, спеціальних дитячих клубах чи дитячому садочку. При цьому, в допомогу не рахуються витрати на харчування.

Важливо, що ця допомога не прив’язана до матеріального доходу родини. Тобто оформити її можна на кожну дитину в сім’ї, пише ukrainianinpoland.pl.

Втім не можна отримати цю допомогу, якщо дитина ходить до школи або у родини оформлена допомога Rodzinny kapitał opiekuńczy. Можна отримати тільки якусь одну з цих допомог.

Програма 400+ призначена для родин, чиї діти відвідують дитячий садочок, ясла або дитячі клуби. Для цього потрібно відповідати таким вимогам:

- дитині від 12 до 36 місяців;

- родина не отримує допомогу Rodzinny kapitał opiekuńczy;

- дитина обов’язково повинна проживати на території Польщі та відвідувати тут дитячий садочок;

- батько або батьки, повинні бути офіційно працевлаштовані та вносити всі необхідні податкові виплати в ZUS;

- родина повинна легально перебувати на території Польщі.

Для того, щоб оформити допомогу 400+ потрібно звернутися безпосередньо до ZUS. Подавати заявку можна виключно в електронній формі кожного року, починаючи з 1 квітня. Раніше цього терміну заявки прийматися не будуть.

Варто зазначити, що гроші, за оплату дитячого садочка, не будуть поступати на рахунок батьків. Вони підуть безпосередньо до закладу, де зареєстрована дитина. Перерахунок коштів відбувається щомісячно до 20 числа.

Виплати будуть здійснюватися до того моменту, поки дитині не виповниться трьох років. На кожну дитину потрібно подавати окрему заявку. Важливо, що на цю допомогу можуть розраховувати й ті категорії населення, які вже отримують допомогу 500+.

Як повідомляли «ФАКТИ», в Австрії українці можуть розраховувати на спеціальну виплату (Кліматичний бонус — Klimabonus), яку отримують усі жителі цієї країни.

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