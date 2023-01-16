Не тільки RKO: які види фінансової допомогу можуть отримати українці в Польщі

Українці, які приїхали до Польщі після 24 лютого, можуть одержати фінансову допомогу від держави.

Одноразова фінансова допомога у розмірі 300 злотих. Ця допомога надається кожному українцю, який перетнув кордон з Польщею починаючи після 24 лютого. Допомога виплачується один раз.



Сім'я 500+ — це одна з найпопулярніших фінансових програм у Польщі. Допомогу можуть отримати громадяни України, які мають хоча б одну дитину, якій ще не виповнилося 18 років, пише ukrainianinpoland.pl.



Для цього потрібно перебувати у Польщі на законних підставах, мати дитину до 18 років. Йдеться про тих українців, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року.



Грошова допомога виплачуватиметься протягом усього терміну перебування дитини на території Польщі.



На цю допомогу також можна подати заявку онлайн — потрібно завантажити мобільний додаток ZUS і дотримуватися подальших інструкцій. Програма доступна на платформі Google Play та App Store.



Фінансова допомога Karta Dużej Rodzin y — це фінансова допомога, яка підтримує багатодітних батьків. За допомогою програми можна отримувати знижки у магазинах, на залізничних квитках та в закладах харчування.

Карту великої родини можуть отримати:



- батько чи мати — 50% знижки;

- мачуха чи вітчим — 50% знижки;

- дитина — 75% знижки.

Іноземці також мають право розраховувати на цю допомогу. Для цього потрібно мати підтвердження легального перебування у Польщі.



До заявки необхідно додати такі документи:



- документ, що засвідчує особу (паспорт, карта побуту тощо);

- свідоцтва про народження дітей;

- документ, що підтверджує, що батьки не позбавлені батьківських прав.

- для батьків картки видаються без обмеження за часом, для дітей — до 18 років з можливістю продовжити до 25 у випадках навчання. Для дітей з інвалідністю картка видається назавжди. Ця картка не скасовує інших виплат.



Фінансова допомога 400 Plus для фінансування перебування дітей у яслах. Максимальний розмір допомоги — 400 злотих на місяць. Вона покриває всі витрати, пов'язані із закладом, але не відшкодовує витрати на харчування.

Для цього необхідно подати заявку до ZUS в електронному вигляді.

Подати заявку можуть:



- громадяни України, які прибули до Польщі після 23 лютого 2022 року;

- громадянки України, які перетнули кордон з Польщею після 23 лютого 2022 року та народили в Польщі дитину;

- громадяни України, які проживали у Польщі до 24 лютого, але діти, на яких вони подають заявку, прибули до Польщі вже після 23 лютого. Наприклад, якщо до 24 лютого батько сім'ї працював у Польщі, а починаючи з 24 лютого до Польщі приїхала дружина з маленькою дитиною.

- громадяни інших країн, які за рішенням польського суду піклуються про українську дитину, яка прибула до Польщі після 23 лютого 2022 року.



За допомогою цієї допомоги можна покрити витрати на ясла, дитячий клуб, заклад, де працює денний опікун, денного опікуна, який є приватним підприємцем.



Щоб отримати допомогу, потрібно подати такі документи:



- Pesel заявника на отримання допомоги;

- Pesel дитини, на яку оформляється допомога;

- польський телефонний номер;

- адресу вашої електронної пошти;

- для опікунів — ухвалу польського суду.

Програма Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) — допомога розрахована на маленьких дітей віком від 1 до 3 років.



На допомогу можуть розраховувати такі категорії іноземців:



- іноземці, які мають ПМП у Польщі;

- іноземці, які мають тимчасовий дозвіл на перебування (ВНП чи карта побиту);

- українці, які мають статус UKR.

Доплати становитимуть від 500 до 1000 злотих на місяць. Але не можна одночасно використовувати програми 400 Plus та RKO. Оформити можна лише одну з цих допомог.



Для того, щоб подати заявку, можна скористатися:



- платформою PUE ZUS;

- порталом [email protected] MriPS;

- електронним банкінгом.

До заявки необхідно додати такі документи:



- опікуну дитини — рішення польського суду, яке це підтверджує;

- номер Pesel батька та дитини, на яку оформляється допомога;

- номер польського банківського рахунку.

- польський номер телефону та адресу електронної пошти.

Подавати заявку можна з першого числа того місяця, в якому дитині виповнюється 9 місяців.



Фінансова допомога від МОМ — розрахована на людей, які ще не отримували допомоги від жодної організації, таких як ООН, IRC та інших. Отримати допомогу від МОМ можуть українці, які мешкають у Підкарпатському, Малопольському, Свентокшиському та Шльонському воєводствах. Поки що нові заявки не приймаються, але реєстрація на допомогу має розпочатися наприкінці січня-початку лютого 2023 року.



Реєстрація здійснюється за попереднім записом телефоном або електронною поштою.



Допомога розрахована на найбільш уразливі верстви населення, такі як пенсіонери, люди з обмеженими можливостями, матері з однією дитиною та більше (але максимум 5 осіб).



Фінансову допомогу УВКБ ООН буде надано тим, з ким співбесіди проводились у грудні.

Ті, кому погодили заявку на отримання допомоги, найближчим часом отримають виплати.



Допомогу від ООН можуть отримати:



- особи, які перетнули кордон 24 лютого 2022 року або пізніше та проживали в Україні на момент початку повномасштабного вторгнення;

- особи, які ще не отримували фінансової допомоги від інших організацій;

- особи, які потребують особливого захисту (люди з інвалідністю, особи з обмеженими можливостями, вагітні жінки, люди похилого віку, особи з серйозними захворюваннями тощо);

- особи з економічною вразливістю (не мають постійної роботи, не отримують допомоги з безробіття, немає постійного джерела доходу).

Нагадаємо, у Чехії з 1 січня 2023 року встановили нові правила та змінили суму виплат українцям, які набули статусу тимчасового захисту в цій країні.

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