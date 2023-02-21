В Україні різко погіршиться погода: чого чекати українцям до кінця тижня

З вівторка, 21 лютого, погода в Україні почне погіршуватися.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

«21 лютого в Україні пориви вітру 17−22 м/с», — йдеться у попередженні.

Синоптики також уточнили, що у західних областях місцями очікуються пориви вітру до 25 м/с.

Через негоду по всій Україні оголосили I рівень небезпечності, жовтий.

В середу у західних областях мокрий очікується сніг та дощ; на решті території невеликий сніг з припиненням вдень, вітер поступово послабшає; в Україні, крім південної частини, Прикарпаття та Закарпаття, очікується зниження температури вночі та вдень до 3° морозу — 2° тепла, на північному сході країни до 4−11° морозу.



В четвер в Україні без істотних опадів, подальше зниження температури на 3−7°.

У п'ятницю в західних, північних та місцями центральних областях помірний дощ і сніг. Температура у східних, північно-східних областях вночі 10−16°, місцями до 19° морозу, вдень від 4° морозу до 2° тепла; у західних областях та на крайньому півдні вночі близько 0°, вдень 6−12° тепла; на решті території вночі 3−9° морозу, вдень 1−7° тепла.

На вихідні, 25 — 26 лютого, очікується нестійка погода з опадами у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу, зазначає синоптик Ігор Кібальчич. На дорогах подекуди гололедиця, місцями тумані. Вітер змінних напрямків, 5−10 м/с. Температура повітря вночі −2…+3°С, удень 0…+5°С; у південних областях протягом доби +3…+8 °С.

Нагадаємо, раніше в Українському Гідрометцентрі назвали цьогорічну зиму аномально теплою (зокрема, січень виявився одним з найтепліших за період інструментальних спостережень). Навесні ж, згідно прогнозів, середньомісячна температура також може бути вищою за кліматичну норму на 1−2 градуси.

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