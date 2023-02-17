Весна буде ранньою: синоптики розповіли про погоду на найближчі дні

В Україні вже відчувається наближення весни. У цьому, зокрема, впевнена синоптикиня Наталка Діденко, яка зробила прогноз на поточну добу, 17 лютого.

Згідно з ним п"ятниця принесе мокрий сніг на південний схід, на Донеччину, Запоріжжя, а в північних областях місцями ймовірний мокрий сніг увечері.

Тим часом на заході країни переважно дощитиме, а у центральних областях, більшості східних та в південній частині України опадів не очікується.

Температура повітря теж буде різною: вночі на сході очікується 7−12 градусів морозу, на решті території — від 2 тепла до 4 морозу.

Впродовж дня п"ятниці у західних областях та на півдні (окрім Запоріжжя, де холоднувато) термометри покажуть +4+9 градусів, а на сході має бути відчутно свіжіше — 0,-3 градуси.

Синоптична карта на 17 лютого

На киян 17 лютого місцями очікує мокрий сніг, часом дощ. Протягом дня температура повітря становитиме близько +2 градусів.

У суботу погода буде активнішою — прогнозуються дощі, сильний вітер. Згідно з передбаченням синоптика Ігоря Кібальчича, активізація циклонічної діяльності над Скандинавським півостровом та Балтійським морем призведе до погіршення погоди по всій території України: пройдуть опади у вигляді снігу з переходом у дощ. Втім, температура повітря суттєво підвищиться — до −1…+4 градусів вночі та до +2…+7 градусів вдень. У західних та південних областях в денні години стовпчики термометрів місцями показуватимуть зовсім весняні +8…+13 градусів.

В той же час весна в Україні буде дуже ранньою. Про це пише народний синоптик Станіслав Щедрін. Згідно з його прогнозами, в останню декаду лютого в Україні очікуються −3…+3 вночі та до +4…+9 вдень, але буде волого.

Березень розпочнеться з потепління, каже народний синоптик. За його даними, температура буде в межах +9…+11, на заході країни повітря прогріється до +10…+13. Опадів буде небагато, а сонця побільшає.

«Така погода в Україні протримається і другу декаду місяця. В кінці березня побільшає хмар, але ще дужче потепліє. На заході та півдні можуть бути періоди, коли температура сягатиме +14…+18 градусів», на початку квітня в Україну прийде похолодання.

Нагадаємо, що в Українському Гідрометцентрі очікують аномально теплу весну, та й лютий цього року ймовірно буде на 2−3 градуси теплішим у порівнянні з кліматичною нормою.

Фото Pixabay

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