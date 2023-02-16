Вже у квітні буде майже літо: синоптики передбачили аномально теплу весну в Україні

Нинішня зима була аномально теплою, а січень виявився одним з найтепліших за період інструментальних спостережень. Навесні середньомісячна температура також може бути вищою за кліматичну норму.

Про це повідомляє заввідділом прикладної метеорології та кліматології «Укргідрометцентру» Віра Балабух.

Вона нагадала, що у січні середня за місяць температура повітря була на 1−5 градусів вищою за кліматичну норму, а на Прикарпатті та Закарпатті — навіть на 5−6 градусів та більше (йдеться про нову кліматичну норму 1991−2020 років).

«Якщо ж оцінювати погодні умови відносно 1961−1990 років, то ці аномалії будуть ще більшими на 2−3 градуси. І це середні за місяць аномалії температури повітря! Добові аномалії температури нерідко сягали 10−15 градусів. Тобто, в окремі дні січня температура повітря була такою, як за звичай спостерігається у листопаді, чи навіть жовтні», — зазначила вона та додала, що причина — у зміні клімату, зумовленій людською діяльністю, та особливості атмосферної циркуляції, які спостерігались у північній півкулі.

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Останнє призведе до того, що й лютий цього року ймовірно буде на 2−3 градуси теплішим у порівнянні з кліматичною нормою.

«За оцінками Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США та Європейського центру середньотермінових прогнозів, весна в Україні очікується теплою. Середня за сезон температура повітря може бути вищою за норму на 1−2 градуси. Такі ж аномалії очікуються і для середньої за місяць температури повітря. Така температура повітря у лютому та березні свідчить про ранній розвиток весняних процесів. Проте, стратосферне потепління, яке зараз почало розвиватись, може посилити меридіональну циркуляцію атмосфери і сприятиме затокам арктичного повітря з півночі, північного заходу та сходу, які зумовлюватимуть нестійку погоду, особливо у першій половині весни», — додала Віра Балабух.

Раніше народний синоптик Станіслав Щедрін прогнозував, що остання декада лютого може бути по-весняному теплою.

Фото Pixabay



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