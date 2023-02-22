У Києві винесли вирок мобілізованому, який відмовився їхати до зони бойових дій

В Україні, де президент нещодавно підписав закон про посилення покарання військових, суд виніс вирок мобілізованому солдату, який відмовився їхати до району виконання бойових завдань.

Як пише видання 368.media, Голосіївський районний суд Києва призначив солдату 5 років ув`язнення з випробувальним терміном у 3 роки.

Зазначається, 26 жовтня 2022 року старший лейтенант довів до особового складу наказ командира окремого штурмового полку про підготовку до переміщення з Києва до району виконання бойових завдань. Військовослужбовці мали прибути до міста Краматорськ до 28 жовтня. Але засуджений відмовився, подавши письмовий рапорт.

Суд визнав його винним у кримінальному правопорушенні передбаченому ч. 4 ст. 402 КК та призначив покарання у виді позбавлення волі на 5 років, звільнивши від відбування покарання з випробувальним терміном у 3 роки.

Нагадаємо, що раніше суд на Одещині оштрафував морпіха на 207 тисяч гривень за відмову йти у наступ.

Фото Pixabay

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