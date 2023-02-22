39.24 / 39.88 41.41 / 42.30
Київ: -2
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

У Києві винесли вирок мобілізованому, який відмовився їхати до зони бойових дій

9:52 22 лютого 2023
Суддівський молоток

В Україні, де президент нещодавно підписав закон про посилення покарання військових, суд виніс вирок мобілізованому солдату, який відмовився їхати до району виконання бойових завдань.

Як пише видання 368.media, Голосіївський районний суд Києва призначив солдату 5 років ув`язнення з випробувальним терміном у 3 роки.

Зазначається, 26 жовтня 2022 року старший лейтенант довів до особового складу наказ командира окремого штурмового полку про підготовку до переміщення з Києва до району виконання бойових завдань. Військовослужбовці мали прибути до міста Краматорськ до 28 жовтня. Але засуджений відмовився, подавши письмовий рапорт.

Суд визнав його винним у кримінальному правопорушенні передбаченому ч. 4 ст. 402 КК та призначив покарання у виді позбавлення волі на 5 років, звільнивши від відбування покарання з випробувальним терміном у 3 роки.

Нагадаємо, що раніше суд на Одещині оштрафував морпіха на 207 тисяч гривень за відмову йти у наступ.

Фото Pixabay

2591

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп

У Терезів намічається важлива зустріч, у Водоліїв настають зміни в житті, а Тельцям головне — «зловити хвилю»: гороскоп на 22 лютого 2023 року

Магнітна буря

На Землі очікується найсильніша за останній рік магнітна буря

дівчина

Березень принесе щастя та удачу: астрологиня назвала 4 знаки зодіаку, які будуть «купатися у грошах» у перший місяць весни

Призов до ЗСУ

Повістку вручили на зупинці: трагічна історія з Тернополя отримала продовження

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту