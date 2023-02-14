Морпіха з Одеської області оштрафували на 207 тисяч гривень за відмову йти у наступ

В Україні, де нещодавно президент підписав закон щодо відповідальності військових за правопорушення в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці, суд оштрафував військовослужбовця за відмову виконувати наказ про наступ.

Як стверджує видання 368.media, уродженець міста Болград Одеської області, який проходить службу гранатометником у роті морської піхоти, виплатить штраф у 207 тис. гривень. Такий вирок виніс Біляївський райсуд.

Зазначається, що військовослужбовець відмовився виконати наказ капітана — наступальні дії з метою заняття населеного пункту. Це призвело до того, що вся рота відмовилась виконувати наказ, боєздатність підрозділу була знижена.

На суді військовий просив затвердити угоду про визнання винуватості та призначити узгоджену в ній міру покарання. Він пояснив суду, що визнає свою провину, щиро розкаюється і бажає повернутися на лінію фронту.

Матроса визнали винним та призначили штраф у 207,4 тис. гривень, після того, як вирок набере законну силу, йому повернуть заставу у 208 тис. гривень.

Нагадаємо, що підписаний президентом закон щодо відповідальності військових визвав критику в суспільстві. Експерти зазначали, що документ є дискримінаційним.

Фото Pixabay

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