Зеленський підписав скандальний закон про посилення покарання для військових: що викликало критику

У Верховну Раду з підписом президента України повернуто закон щодо відповідальності військових за правопорушення в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці, який визвав бурхливе обговорення в суспільстві.

Документом посилюється кримінальна відповідальність за невиконання наказів керівництва. Зокрема, військовослужбовцям, яких було засуджено за непокору, невиконання наказу, погрози чи насильство щодо начальника, самовільне залишення військової частини, дезертирство, самовільне залишення поля бою забороняється пом'якшувати покарання чи давати умовні терміни.

Поки йшло обговорення та ухвалення цього проекту закону, пролунало чимало критики на адресу документу. А на президентському сайті була зареєстрована петиція проти ухвалення такого закону, яка набрала майже 35 тисяч підписів. Але, як пише народна депутатка Соломія Бобровська, Зеленський на петицію не відреагував.

Раніше військовий адвокат Роман Лихачов зазначав, що замість запобіганню вчиненню військових злочинів та адміністративних правопорушень, документ стане причиною порушення права на справедливий суд і дискримінації самих військовослужбовців. У якості приклада він наводив статтю 69 Кримінального Кодексу України, в якій йдеться про пом’якшуючі обставини та призначення покарання «нижче нижчого» терміну. Наразі за такі злочини як непокора, невиконання наказу, самовільне залишення військової частини терміни покарання складають від 5 до 10 років.

Фото Офісу президента

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