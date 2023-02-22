СБУ зірвала вербування для пригожина українських зеків у Вінниці (фото)

Служба безпеки України заблокувала у Вінниці канал «рекрутингу» колишніх в’язнів до лав російської приватної військової компанії «Вагнер», яка бере участь у війні проти України. Про це повідомили у відомстві.

«У результаті спецоперації на території обласного центру затримано російського агента, який підбирав „кандидатів“ та вербував їх до окупаційного угруповання. За вступ до російської ПВК і участь у бойових діях проти Сил оборони зловмисник пропонував кожному „рекруту“ грошову винагороду у розмірі від 2 до 4 тис. дол. на місяць. За даними слідства, агентом рашистів виявився місцевий рецидивіст, який 15 років провів за ґратами за розбій та групове зґвалтування», — йдеться у повідомленні.

Там додали, що саме через широке коло зв’язків у кримінальному середовищі, в тому числі на території країни-агресора, на нього вийшов представник угруповання «Вагнера».

«За вказівкою ворога вінничанин почав підшукувати кримінальників для залучення до складу приватної військової компанії рф. Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами його листування з „вагнерівцем“. Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», — повідомили в СБУ.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно ПВК «Вагнер» перестав набирати в'язнів, бо планує згортати свою діяльність під Бахмутом Донецької області та йтиме до Африки.

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