«Кидають новобранців у м'ясорубку»: у Білому домі підрахували кількість убитих в Україні «вагнерівців»

Російські правозахисники раніше заявляли, що група «Вагнер» в Україні втратила близько 40 тисяч завербованих ув'язнених, включаючи поранених, тих, хто потрапив у полон та зник безвісти. Схожі цифри називають і у США — за оцінками американського уряду, з моменту широкомасштабного вторгнення росії ЧВК втратила понад 30 тисяч осіб, у тому числі близько 9 тисяч бойовиків убитими.

За словами координатора з питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джона Кірбі, якого цитує CNN, близько 90% убитих у грудні минулого року були завербованими з російських в'язниць. Близько половини їх було вбито з середини грудня.

За словами Кірбі, ПВК для поповнення лав значною мірою, як і раніше, покладалася на засуджених, незважаючи на заяви її фінансиста євгена пригожина, що «Вагнер» більше не вербуватиме зеків.

«Вони поводяться зі своїми новобранцями, здебільшого із засудженими, як з гарматним м'ясом, буквально кидаючи їх тут у м'ясорубку нелюдськими способами, не замислюючись», — сказав Кірбі та додав, що ув'язнених «вирвали з в'язниць» і кинули на поле бою без підготовки та спорядження.

Говорячи про ситуацію в районі Бахмута, де група «Вагнер» зазнала серйозних втрат, він зазначив, що рф там домоглася «поступових успіхів». Зараз у США не беруться передбачати, чи зможе російська армія прорватися на цьому напрямі. На думку Кірбі, місто не має «реальної стратегічної цінності», тому у США вважають, що Україна збереже свої сильні оборонні рубежі у ширшому регіоні Донбасу.

Тим часом у телеграм-каналах ходить відео, записане «вагнерівцями» на тлі трупів найманців, які скаржаться на відсутність озброєння та боєприпасів, заявляючи, що їхні втрати «могли б бути вдвічі меншими».

Раніше повідомлялося, що росіяни щодня втрачають по 500 — 1000 своїх військовослужбовців.

За даними Генштабу ЗСУ, втрати супротивника на ранок суботи, 18 лютого, перевищили 142 тисячі військових вбитими. За добу українські бійці ліквідували ще 1010 рашистів.

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